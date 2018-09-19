В Костроме начали проверять приборы учета газа

В Костроме эксперты вместе с судебными приставами начали проверять дома, где отсутствуют приборы учета газа. Закон об их установке действует почти три года, однако счетчики на газ есть далеко не в каждой квартире.

Газовики также проводят рассылку специальных уведомлений, чтобы напомнить гражданам об их обязанности перед законом. Некоторые жильцы уже сами обратились в снабжающие компании, передает ОТР.

«На сегодняшний момент в Костромской области не оснащено 750 объектов приборами учета газа. Наша организация проводит всевозможное оповещение таких абонентов», - рассказал эксперт.