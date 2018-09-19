Украв у отца авто, пьяный сынок сумел доехать лишь до ближайшего столба

Украв у отца – водителя специального автомобиля – ключи от служебной машины, великовозрастный сынок доехал до ближайшего столба, о который и разбил бело-красный «Мерседес», пишут "Аргументы недели - Крым".

С места совершения дорожно-транспортного происшествия 33-летний раздолбай скрылся. Потом, задержанный полицией, он признался, что был сильно пьян и не соображал, что делает.

Судья, возможно, отправит угонщика в тюрьму на пять лет.