Клиенты на АЗС в Крыму каждую неделю отрывают шланги топливных колонок

Несмотря на предупреждения сотрудников автозаправочных комплексов полуострова, водители, случается, уезжают, не убедившись в отсутствии пистолета в баке автомобиля. Забывчивость автомобилистам обходится дорого – 7 тысяч рублей, пишут "Аргументы недели - Крым".

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» сотрудник одной из местных сетевых заправок, пол водителя при данном инциденте никого значения не имеет.

«На этом попадаются как мужчины, так и женщины», – рассказал он.

По словам нашего собеседника, чаще всего забывчивость случатся с теми, кто, уходя после оплаты, ведет разговор по мобильному телефону. Доходя до автомобиля, они не прекращают разговор, садятся в машину и через пару метров движения обнаруживают, что оторвали шланг топливораздаточной колонки.

Некоторые из нарушителей предъявляют претензии руководству АЗС, утверждая, что их не предупредили о возможной опасности. Тогда каждому из недовольных предоставляется аудиозапись, из которой следует, что клиент был уведомлен о необходимости проверить отсутствие пистолета в баке.

«Если выясняется, что клиента об опасности не предупредили, то семь тысяч за повреждение платит кассир», – отметил сотрудник заправки.

По заверениям работников сферы АЗС, вина кассира выявляется очень редко – чаще водители, признав вину, расстаются с семью тысячами рублей.