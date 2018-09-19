В Тульской области более 4 тысяч жилых домов остались без воды
19 сентября 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Богородицке Тульской области более 4 тысяч жилых домов остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, передает Главное управления МЧС по Тульской области.
На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает НСН.
Заметим, что население Богородицка составляет более 31 тысяч человек.
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