В Тульской области более 4 тысяч жилых домов остались без воды

В городе Богородицке Тульской области более 4 тысяч жилых домов остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, передает Главное управления МЧС по Тульской области.

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает НСН.

Заметим, что население Богородицка составляет более 31 тысяч человек.