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В Тульской области более 4 тысяч жилых домов остались без воды

19 сентября 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Тульской области более 4 тысяч жилых домов остались без воды
pixabay.com

В городе Богородицке Тульской области более 4 тысяч жилых домов остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии, передает Главное управления МЧС по Тульской области.

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает НСН.

Заметим, что население Богородицка составляет более 31 тысяч человек.

 

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