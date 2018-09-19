В России создадут сотовую сеть для чиновников и силовиков‍

В России к 2024 году появится сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей. Об этом говорится в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренной правительством.

Программа «Цифровая экономика» получила общее одобрение правительства РФ в понедельник. Она, в частности, включает в себя проект создания сети беспроводной связи по технологии LTE-450 для государственных служащих и представителей силовых структур Российской Федерации.

Сеть LTE-450 отличается высокими скоростями передачи данных. При этом пользовательские устройства могут работать в этой сети в том числе в режиме рации. Создание устойчивой зоны покрытия не требует большого количества базовых станций. Предварительная стоимость проекта оценивается в 73,4 миллиарда рублей, сообщает RT.