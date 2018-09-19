Валерий Востротин: «Мы хотим воспитать патриота»

Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой Российской армии. Люди, проходившие службу в ВДВ, по большей части настоящие государевы слуги, многие из которых действительно не видят своей жизни без служения Отечеству и после завершения службы. Ведь для них это становится образом жизни – продолжать помогать и защищать.

О том, как десантники продолжают служить России, «АН» поговорили с Героем Советского Союза, гвардии генерал-полковником, руководителем Союза десантников России Валерием ВОСТРОТИНЫМ.

– Валерий Александрович, чем сегодня живёт Союз десантников России? Расскажите об основных направлениях в работе СДР.

– Стремление боевых ветеранов по окончании службы собираться и объединяться в какие-то общественные организации – это нормально. Но 15 лет назад у нас в России были тысячи ветеранских организаций! Сегодня же более-менее навели порядок, и несостоятельные организации самоликвидировались. Но тем не менее их в настоящее время более 150. В десятку самых организованных входит и СДР, в составе которого 126 организаций (юридических лиц). Мы представлены в 64 регионах, а общее число членов СДР составляет более 50 тысяч человек

Наша главная задача – забота о ветеранах. Конечно, государство помогает им через законы, распоряжения, какие-то единовременные акции, но этого очевидно не хватает и никогда хватать не будет. Причём не только в России, но и в любой другой стране. Даже в США, где есть Министерство по делам ветеранов, и то не хватает ресурсов. Поэтому мы, как ветеранская организация, закрываем те ниши, где не справляется государство. А главная проблема ветеранов, как известно, здоровье.

В этом направлении нам финансово помогают бывшие десантники, ставшие бизнесменами, но в основном, конечно, работаем через различные серьёзные проверенные фонды. Среди них, например, фонд «Память поколений» Валентины Владимировны Терешковой, который организовал движение «Красная гвоздика». Оно как раз направлено непосредственно на помощь ветеранам.

Средства, которые мы получаем от фондов и благотворителей, идут на протезирование, предоставление инвалидных колясок, на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и т.д.

Вдобавок в Госдуме предложили оказывать помощь в реабилитации ветеранов не через фонд инвалидов, а напрямую через организации. В качестве эксперимента также выбрали и нас – в итоге через нашу организацию прошли реабилитацию около 800 человек. Среди них члены СДР, а также новая категория – члены семей погибших, их вдовы, мамы. Всё-таки несправедливо, что они оказались вне поля зрения властей.

– Одно из важных направлений в деятельности СДР – военно-патриотическое воспитание молодёжи. Что конкретно делается в рамках этого сегмента? Насколько я знаю, у СДР много военно-патриотических клубов.

– У нас более 150 клубов разного направления – спортивные, туристические, литературные, военно-патриотические десантного профиля... Детишки с удовольствием там занимаются, но здесь другая проблема. Мы, может, и больше бы потянули, но у многих ветеранов при всём их желании не хватает педагогических знаний. Доверить детей непрофессионалу – это создать себе огромные проблемы. Поэтому все клубы в составе СДР сертифицированы, юридически оформлены и получили лицензию как от Минюста, так и от нас. И пускай при столь скрупулёзном отношении к процессу у нас будет меньше таких объединений и воспитанников, но для нас важно не количество, а качество!

Главное, что эти клубы дают результат. Например, из ярославского клуба «Десантник» за последние два года только в Рязанское училище ВДВ поступилоболее 20 выпускников. Всего же за всё время в «Десантнике» прошли обучение более 600 человек. Ребята занимаются в течение всего учебного года по 4 раза в неделю. Для них организован целый комплекс мероприятий, направленных на гражданское, военно-патриотическое и физическое воспитание. Например, помимо различных тренировок по рукопашному бою – бокс, самбо – они занимаются по общевойсковым дисциплинам и проходят воздушно-десантную подготовку.

Конечно, мы не ставим задачу готовить резерв для ВДВ. Обращаю внимание на то, что мы не готовим детей к поступлению в Рязанское училище. Наша задача, воспитать патриота! Чтобы он стал приличным человеком, поступил в колледж, институт. Но, с другой стороны, такие организации – это хорошая подготовка для прохождения службы в армии. Например, в Нижнекамске организован один из лучших наших клубов – студенческий центр допризывной подготовки «Взлётная полоса». За 3–4 года нахождения в нём человек становится уже практически готовым сержантом для службы в ВДВ. Это серьёзное подспорье, когда срочная служба всего 1 год. Их не надо гонять на курсах молодого бойца, учить стрелять – выпускники «Взлётной полосы» практически все мастера спорта.

Также в рамках военно-патриотического воспитания у нас есть особое направление – это увековечение памяти. Перед нами была поставлена задача установить памятники всем командующим войсками ВДВ. Их всего 20 человек, и, слава Богу, пятеро живы. Так, например, в ближайшее время в Пензе появится памятник первому командующему войсками ВДВ, дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову.

Кроме того, мы активно принимаем участие в различных спортивных мероприятиях, да и сами их проводим. Из недавнего – соревнования по незаслуженно забытому гиревому спорту. Среди детей проводим турнир по различным единоборствам – сегодня они с большим удовольствием идут туда. Ну и, естественно, парашютный спорт…

– А какие проблемы сегодня стоят в области военно-патриотического воспитания?

– Самое главное – отсутствие закона. Хотя попытки его создания есть – я лично держал в руках три разных проекта. Но ведь патриотизм – это очень тонкая материя, неосязаемая. Поэтому сформулировать её и завести в юридические рамки очень сложно. Мы в СДР даже не пытаемся это делать. В конце концов, это задача профессионалов – юристов, депутатов и сенаторов.

Но пока написать такой закон не получается, и это не только нам, но и всем, кто занимается «патриотикой», очень сильно мешает. К сожалению, без закона нет системности в патриотическом воспитании. А если бы эта системность была, то мы бы в СДР заняли в ней свою нишу и более успешно работали на общее дело.

Конечно, на разных форумах мы требуем от парламентариев закона о патриотическом воспитании, и мне кажется, что мы уже очень близки к тому, чтобы он наконец появился.

Остальные же трудности решаем сами. Серьёзная проблема любой статусной общественной организации – это попытка политических сил привлечь нас на свою сторону. Особенно в период выборов. Но мы категорически прописали в своём уставе, что не занимаемся политикой! При этом у нас не возбраняется, чтобы члены СДР по личной инициативе, например, стремились попасть в местное законодательное собрание. Даже поддерживаем, но не в продвижении их как политиков, а в желании стать представителем власти, которые работают в том числе и на нас.

Другое дело, что долгое время СДР был, по сути, приватизирован одной из оппозиционных партий России. Получалась не очень здоровая ситуация, когда целая организация в виде Союза ветеранов, которые служили своему государству, вдруг начинает работать против власти и действующего президента. Это уже из области шизофрении! И работа тогда была ненормальной – всякие пикеты, забастовки, голодовки и т.д.

Теперь же мы участвуем только в патриотических акциях, никак не связанных с политикой. Например, в «Бессмертном полку», который создан в том числе и при нашей поддержке.

Впрочем, есть ещё более сложная проблема, чем отсутствие закона о патриотическом воспитании. Она лежит непосредственно в Конституции РФ, где сказано, что у нас запрещена государственная идеология. Наверное, в ельцинское время это было актуально, когда власти нужно было рушить всё, что связано с коммунистической идеологией. Но сегодня уже другие времена, прошло много лет, и без идеологии государства быть не может. Как это, государство и его чиновники без общих целей, идеалов и ценностей?

Поэтому мы просим наших законодателей это дело как-то тоже поправить. Например, пока мы сами для себя говорим, что наша идеология – это патриотизм. И мне кажется, здесь ничего выдумывать и не нужно, а так и прописать. Ничего в этом антигуманного, антидемократичного и антилогичного нет.

– Воспитанием патриотизма у молодёжи занимаются не только бывшие военные, но и меценаты из мира бизнеса. Например, керченский спортивно-патриотический клуб «Слава», который организовал Вячеслав Тимошенко, в этом году празднует своё семилетие. Что пожелаете его воспитанникам?

– Прежде всего хочется выразить благодарность тем людям, которые вкладывают свои силы в такие клубы для детей. Человек где-то работает, устаёт, но всё равно находит личное время и средства, хотя никто не обязывает и не заставляет его это делать. Зарплаты им не платят, но они продолжают этим заниматься – по зову души. Подобное бескорыстие опять же свойственно нашему народу. Я преклоняюсь перед всеми, в том числе и перед теми организациями и клубами, которые вне СДР.

А пожелание одно – чтобы работа, которую мы ведём, не уходила куда-то в сторону. Если говорить техногенно, государство должно подхватить продукт нашего производства. Бывает очень обидно, когда мы подготовим ребят, а они оказываются в дальнейшем невостребованными. Ну и конечно, здоровья и мира!