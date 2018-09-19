Как акцент влияет на уровень доверия к собеседнику

Специалисты из Университета Макгилл в Монреале провели научные исследования, чтобы выяснить, как голос человека может повлиять на уровень доверия к нему. Эксперименты выявили два необычных факта.

Респондентам давали прослушать серию записей с нейтральными фразами, произнесенными людьми с разным акцентом. При этом участники находились в аппарате МРТ - для исследования работы мозга.

Выяснилось, что степень доверия зависит от того, насколько близко произношение предложений самому испытуемому. Больше всего недоверия вызывали фразы, сказанные с чужеродным акцентом.

Кроме того, оказалось, что на веру лучше воспринимаются слова, в которых больше уверенности. То есть, мозг склонен поверить голосу, который звучит уверенно, даже в случае, если речь имеет налет "чужого" акцента.

Ученые пришли к выводу, что уверенный тон и связанные с акцентом предубеждения оказывают сильное влияние на основные нейронные действия мозга для формирования отношения к собеседнику.