КВН вокруг Солсбери: с миру по шутке
19 сентября 2018, 10:34 [«Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]
В начале сентября Лондону удалось назвать имена подозреваемых в причастности к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ими оказались предположительно, по версии англичан, россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Однако в этом материале мы не будем углубляться ни в тонкости расследования, ни в политические разборки.
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