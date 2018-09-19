Роспотребнадзор не поддержал предложение вернуть в аэропорты курительные комнаты
19 сентября 2018, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Роспотребнадзоре не поддержали идею о возвращении в российские аэропорты курительных комнат. Ранее депутаты предложили вернуть в авиагавани специальные помещения для курения пассажиров.
Инициаторы законопроекта утверждают, что запрет на курение в помещениях аэропортов не работает, поскольку граждане все равно делают это в неположенных местах. "Известия" ранее также писали о том, что правительство РФ планирует заблокировать депутатскую инициативу о возврате курительных комнат.
Теперь же стало известно, что не только Минздрав дал этому предложению негативную оценку, но также и сотрудники Роспотребнадзора.
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