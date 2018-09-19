На Тополиной аллее высадят подрощенные саженцы кленов

Десятки остролистных кленов появятся на Тополиной аллее Челябинска. Работа по озеленению родного города ведется по поручению главы Южного Урала Бориса Дубровского волонтерами депутата Госдумы Владимира Бурматова.

Напомним, что в северо-западной части Челябинска раньше шла дорога, обрамленная высоченными тополями. Их кроны переплетались высоко в небе, образуя арку. После строительства новых микрорайонов и дорог старые деревья пришлось убрать.

- Мы находимся в микрорайоне Тополиная аллея, а тут ни тополей, ни аллей, - уточнид парламентарий. - Когда-то здесь была зеленая зона, легкие нашего города, сегодня она превратилась в человеческий муравейник, где люди купили квартиры, а дышать здесь по большому счету нечем. Поэтому мы решили поддержать инициативу Бориса Дубровского по восстановлению зеленых насаждений и высадить аллею остролистных кленов.

Саженцам остролистного клена по семь лет, они прекрасно чувствуют себя в южноуральском климате. Уже через несколько лет они станут надежной защитой от шума и пыли, а также принесут кислород. Добавим, что такие акции проводятся уже пятый год подряд – в прошлом году Владимир Бурматов высадил аллею даурских лиственниц в Саду Победы, которые вырастили из семян легендарных деревьев, оставшихся у Публичной библиотеки. А ранее все желающие могли получить саженцы хвойных деревьев, чтобы высадить у себя во дворе.