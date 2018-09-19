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На Тополиной аллее высадят подрощенные саженцы кленов
19 сентября 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Десятки остролистных кленов появятся на Тополиной аллее Челябинска. Работа по озеленению родного города ведется по поручению главы Южного Урала Бориса Дубровского волонтерами депутата Госдумы Владимира Бурматова.
Напомним, что в северо-западной части Челябинска раньше шла дорога, обрамленная высоченными тополями. Их кроны переплетались высоко в небе, образуя арку. После строительства новых микрорайонов и дорог старые деревья пришлось убрать.
- Мы находимся в микрорайоне Тополиная аллея, а тут ни тополей, ни аллей, - уточнид парламентарий. - Когда-то здесь была зеленая зона, легкие нашего города, сегодня она превратилась в человеческий муравейник, где люди купили квартиры, а дышать здесь по большому счету нечем. Поэтому мы решили поддержать инициативу Бориса Дубровского по восстановлению зеленых насаждений и высадить аллею остролистных кленов.
Саженцам остролистного клена по семь лет, они прекрасно чувствуют себя в южноуральском климате. Уже через несколько лет они станут надежной защитой от шума и пыли, а также принесут кислород. Добавим, что такие акции проводятся уже пятый год подряд – в прошлом году Владимир Бурматов высадил аллею даурских лиственниц в Саду Победы, которые вырастили из семян легендарных деревьев, оставшихся у Публичной библиотеки. А ранее все желающие могли получить саженцы хвойных деревьев, чтобы высадить у себя во дворе.
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