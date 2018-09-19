Депутат Госдумы: выпускникам нужно давать год, чтобы определиться с профессией

В Госдуме считают, что выпускникам российских школ следует давать год для того, чтобы определиться с профессией. Соответствующую идею выдвинул в среду, 19 сентября, депутат от ЛДПР Василий Власов.

Политик предложил главе Минпросвещения Ольге Васильевой рассмотреть возможность предоставления бывшим школьникам так называемого gap year. Молодые люди, по мнению Власова, смогут в течение года заниматься волонтерской деятельностью и практикой, чтобы осознать, какая сфера им больше по душе.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова парламентария, в настоящий момент система образования в России не отвечает требованиям современных экономических реалий, поскольку с советских времен практически не менялась. Василий Власов убежден, что это следует исправить.