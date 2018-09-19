Более 3,5 тысячи военных были подняты по учебной тревоге на юге России

На юге РФ по учебной тревоге были подняты более 3,5 тысячи военных и 600 единиц техники. Глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев отметил, что это произошло в рамках учебной тревоги.

Отмечается, что проверка была объявлена по приказу командующего войсками Южного округа Александра Дворникова. Как уточняет РИА "Новости", военнослужащие в рамках данных мероприятий на практике отработают организацию управления войсками с полевых пунктов управления.

Кроме того, впоследствии будет дана оценка способности должностных лиц командования воинских частей успешно управлять деятельностью подчиненных.