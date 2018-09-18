Крупное ДТП произошло во вторник вечером на 525 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. В результате столкновения двух автобусов есть погибших и пострадавшие. Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Информагенства со ссылкой на экстренные службы передали, что погибли от одного до трех человек. Десятки пассажиров пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики, спасатели. От МЧС работает ПСЧ-24, ПСЧ-23, ПСЧ-41, ПСЧ-44 в составе 20 человек, четыре единицы техники.

Междугородние автобусы «Вольво» и «Неоплан» принадлежат компаниям-перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Они выполняли рейсы по маршрутам Москва — Черкесск и Москва - Пятигорск.

Есть несколько версий причин аварии. Одна из них - водитель автобуса уснул за рулем, вторая - один автобус остановился из-за неисправности, второй в него въехал.

По уточненным данным МЧС, в ДТП погибли пять человек и 20 пострадали, - сообщает РИА Новости.