В конце августа в подмосковном парке «Патриот» состоялся международный военно-технический форум «Армия-2018». Корреспондент «АН» побывала на нем и побеседовала с участниками мероприятия.

Этой же дорогой, всего неделей раньше, я ездила на «Армейские игры-2018», когда готовила репортаж про самый, пожалуй, зрелищный конкурс – «Танковый биатлон». Но сейчас, прибыв к выставочному центру «Патриот-экспо», я просто обомлела, честно говоря.









Во-первых, от масштабов происходящего. Военно-технический форум «Армия-2018» - грандиозное мероприятие, в рамках которого предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. Его экспозиционный, авиационный, сухопутный и водный кластеры расположились на трех площадках – выставочный комплекс «Патриот Экспо», аэродром Кубинка и полигон Алабино, так что обойти все и побывать везде за день практически нереально.

Во-вторых, глаза разбежались от обилия всего, что можно было увидеть и потрогать, о чем можно было спросить и узнать. Новейшие образцы вооружения и военной техники, транспорта и авиации, радиолокации и связи, системы жизнеобеспечения и тактической медицины… Захотелось оказаться везде и сразу.









Всего на военно-техническом форуме «Армия-2018» было представлено около 750 образцов современного российского и иностранного вооружения. В выставке приняли участие 84 иностранные компании из 18 стран. Однако около 90% площади форума занимала продукция отечественных производителей. Помимо сухопутных вооружений, ведущие российские предприятия продемонстрировали проекты боевых кораблей, беспилотников и стрелкового оружия. В частности, широкой публике показали макет многоцелевого авианосца, образец БПЛА «Орион», прототипы автомата АК-308 и снайперской винтовки КСВ.









Форум «Армия-2018» давно занял почетное место среди крупнейших международных мероприятий, посвященных вооружению. В этом году в мероприятии впервые приняла участие Турция, что очень показательно с политической точки зрения. Огромные стенды выставили компании из Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Белоруссии.

Ежегодно организаторы демонстрируют новый подход к мероприятию, вводят что-то новое. Так, в этом году одновременно с Форумом и на его базе проходила «Неделя национальной безопасности». Добавлены ежедневные круглые столы и конференции для обсуждения наиболее актуальных вопросов российской и международной безопасности в различных сферах. Россия делится опытом, демонстрирует свой подход к безопасности и приглашает зарубежных партнеров присоединиться к ней.

Со мной согласился побеседовать Хаж Али Ахмад Атеф, политолог, эксперт по Ближнему Востоку.









- Ахмад, мне удалось пообщаться с представителями некоторых зарубежных делегаций. Они высоко оценивают военно-технический форум «Армия-2018» как одну из крупнейших в мире и лучших международных площадок для налаживания сотрудничества в военно-технической сфере. Вы согласны с этим?

- Если не самое крупное в сфере военно-технического сотрудничества в мире! Это действительно огромная площадка.

- В этом году в форуме впервые принимает участие Турция. Мне кажется, это очень показательный момент с политической точки зрения. Ведь Турция является партнером США по НАТО, и при этом она недавно закупила ЗРК С-400 у России, что привело к обострению отношений между Турцией и США. Выходит, что именно попытки давления со стороны США подтолкнули Турцию к сотрудничеству с Россией?

- Да, сделка по С-400 уже на стадии завершения, и это вызвало большое огорчение и обиду США. Это действительно очень важный политический момент, когда один из членов НАТО участвует в таком большом форуме в России. Геополитическая ситуация заставила Турцию пойти на сближение с Россией, поскольку решение множества региональных вопросов невозможно без участия России. Внутренние противоречия американской политики тоже нам на руку: из-за политики, которую ведут США, многие страны в последнее время пытаются освободиться от их влияния. Россия готова помочь и Турции, и другим странам, чтобы идти дальше.

- С другой стороны, США – это еще не весь мир. Есть и другие страны, которые более дружественно к нам расположены, есть другие рынки, которые для нас открыты, то есть на США свет клином не сошелся…

- Да, на этом форуме ярко было видно, что Россия смогла собрать на одной площадке страны, которые противоборствуют между собой. Это, например, Индия и Пакистан, Армения и Азербайджан. И Иран принимает участие в этом форуме, и даже представитель США приехал посмотреть, что тут происходит – это значит, что форум вызывает интерес и у союзников России, и у соперников. В этом и заключается важность этого форума, который, по моему мнению и по мнению многих военных и политических экспертов, является крупнейшим, огромнейшим форумом на крупнейшей площадке военно-технического сотрудничества, где на самом деле 90% экспозиции занимает оружие российского производства.

- Форум действительно является одной из крупнейших площадок не только для демонстрации новейших разработок, но и для заключения международных контрактов в военно-технической отрасли. Хотелось бы узнать, как за рубежом оценивается российская военная техника в плане мощности, надежности, других важных характеристик?

- Семь лет войны в Сирии показали и доказали, что наше оружие боеспособно и может отразить любую атаку. 96% сирийской территории уже освобождено от террористических группировок, люди возвращаются в свои дома. Российское оружие служит созданию мира, укреплению стабильности, в то время как американское оружие – это резня в Йемене, Ираке, Афганистане, кровь, разрушение, эмиграция, катастрофы. Да, наше оружие высоко оценивается с технической точки зрения, с технологической точки зрения, мы опередили американцев по всем параметрам эффективности. Кроме того, мы говорим о разных подходах в производстве и использовании оружия. В России создание оружия – это для стабильности, для мира, для укрепления сотрудничества, для защиты международного права, для защиты суверенитета всех стран, которые идут на сотрудничество с РФ, в то время, как в США оружие создается для разрушения, для разделения всех стран, для провокаций и т.д.

- Получается, не только на форуме «Армия-2018», но и вообще в своих действиях в мире, Россия демонстрирует кардинально другой подход к безопасности. Российское оружие действительно создается для защиты, не для угрозы. Как Вы считаете, это влияет на формирование другой полярности мира, потому что известно, что политика США предполагает однополярный мир, где Америка – такой гегемон, который всем диктует свои условия. Россия действует иначе, формирует ли это другой полюс мира?

- Я думаю, что мир уже изменился. Я считаю, мы уже живем в многополярном мире. Сами США признавать этот факт не хотят, им обидно, они просто не могут признать такую реальность. Я думаю, что это вопрос времени, когда укрепляются связи, интеграции между странами, формируются другие экономические блоки. Надеюсь, что мы и наши дети не будем жить в мире, где доминирует единая валюта – доллар США, где США диктуют свои условия.

- Что интересное Вы отметили для себя на этом форуме?

- Выставка трофейного оружия, которое было захвачено у террористов в Сирии. Я думаю, что таким образом Россия указала на ряд западных стран, которые участвовали в поддержке террористических групп против Сирии. Их поставили в неудобное положение, потому что эти трофеи, которые были захвачены у террористов, красноречиво говорят о тех странах, которые финансировали и вооружали этих террористов – США, Англия, Саудовская Аравия… Эта выставка – своеобразная доска позора для стран, снабжавших террористов этим оружием.









Почти полмиллиона человек посетили форум к моменту моего визита. А в общей сложности за время работы форума количество посетителей впервые превысило миллион человек.

Мне удалось пообщаться с дебютантами форума - представителями Турции. Они очень высоко оценили уровень организации и проведения этого грандиозного мероприятия. Российское оружие высоко ценится в Турции, признались они.

Представитель Пакистана также отметил высокий уровень организации одного из крупнейших в мире военно-техническитх форумов и сообщил, что очень рад налаживанию сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом.

Конечно, нельзя было обойти вниманием и отечественных производителей - ведь большая часть всего, что представлено на форуме - российского производства. Я побеседовала с представителями НПО "Ангстрем", которые рассказали много интересного о своих существующих и перспективных разработках и оценили форум как одно из лучших в мире мероприятий военно-технического характера.

Очень приятно было видеть на форуме, что российская наука, пережившая некогда тяжелые времена, теперь чувствует себя вполне уверенно и способна предложить актуальные практические разработки. В частности, Институт инженерной физики (г. Серпухов) продемонстрировал продукцию широкого спектра. Лично я, как девушка, оценила косметическую линию "АГС" (Армейское Гигиеническое Средство), включающую в себя средства на все случаи жизни - от зубной пасты до солнцезащитного крема. Но есть у наших ученых и более серьезные разработки.

Напоследок я прошлась по статической экспозиции военной техники. Конечно, меня интересовали в первую очередь новинки - очень хотелось рассмотреть поближе то, что пока видела лишь по телевизору на параде в честь Дня Победы: Армату, Терминатор, Курганец...

Все, что я рассказала - лишь малая часть того, что я успела увидеть за короткое время своего визита на форум. Полагаю, что тот миллион счастливчиков (посетителей форума "Армия-2018") согласится со мной: это стоит увидеть своими глазами. Следующий форум состоится в 2020 году.