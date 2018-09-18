//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Она взяла деньги и не хочет их возвращать", о сорванном концерте Монеточки
- Звездные разборки в Сети. Егор Крид заблокировал Водонаеву, она ему отомстила
- "Монеточка - воровка, Ветлицкая не поет, но красивая", Водонаева о поп-культуре
- Авраам Руссо рассказал, как его похищали и избивали, и назвал виновного
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Эксперты посоветовали продукты для снижения давления, содержащие калий
18 сентября 2018, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты порекомендовали людям, страдающим гипертонией, включать в рацион побольше продуктов питания, содержащих калий. Медики из Американской кардиологическое ассоциации составили список продуктов, содержащих достаточное количество калия и способных снизить давление.
Ученые объясняют, что калий блокирует действие натрия, задерживающего в организме человека жидкость.
Эксперты поясняют, что при увеличении поступления калия в организм человека, натрий сильнее выводится через мочу. Еще калий снижает напряжение в стенках кровеносных сосудов, - пишет газета Daily Star.
Калий содержится в овощах и фруктах, его содержат томаты, чеснок, картофель в мундире, тыква, петрушка, абрикосы, виноград, бананы, дыня, яблоки. Калием богаты и сухофрукты: курага, урюк, изюм, чернослив, - сообщается на сайте РЕН-ТВ.
Самое большое количество калия обнаружено в чае, кураге, кофе и какао, отрубях пшеничных и кедровых орехах.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
"Она взяла деньги и не хочет их возвращать", о сорванном концерте Монеточки
//В мире
Минобороны: российский Ил-20 был сбит в Сирии по вине Израиля
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Посол Израиля в Москве вызван в Министерство иностранных дел
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Украина испытала новые ракеты "Оскол", Порошенко похвалился и опубликовал видео
//Новости партнеров
Звездные разборки в Сети. Егор Крид заблокировал Водонаеву, она ему отомстила
"Монеточка - воровка, Ветлицкая не поет, но красивая", Водонаева о поп-культуре
//Общество
В Казани коллекторы разными способами выбивают "долги" у ветерана ВОВ
//Новости СМИ2
//Общество
У жителя Феодосии, находящегося в коме, мошенники незаконно присвоили квартиру
//В мире
США выразили соболезнования России по поводу гибели экипажа Ил-20
//Общество
//Город М
Вукан Вучик: Москва опережает мегаполисы США по темпам развития транспорта
//Новости Redtram
//Политика
//В мире
//Общество
Украинская армия обстреливает ДНР по просьбе журналистов?
//В мире
Армия обороны Израиля сделала заявление в связи с гибель российского Ил-20
//Общество
Известная актриса беременна четвертым ребенком и опубликовала фото в купальнике
//В мире
Израиль настаивает на своей непричастности к крушению российского Ил-20
//Общество
СБУ проводит карательные операции в прифронтовых территориях
//В мире
//Общество
"Дешевле только даром", россиянка продала собственную дочь за три тысячи рублей
//Общество
В Госдуме предложили направлять в ПФР средства, изъятые у коррупционеров
Пьяный водитель наехал на группу подростков в Тюменской области
//В мире