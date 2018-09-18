Эксперты посоветовали продукты для снижения давления, содержащие калий

Эксперты порекомендовали людям, страдающим гипертонией, включать в рацион побольше продуктов питания, содержащих калий. Медики из Американской кардиологическое ассоциации составили список продуктов, содержащих достаточное количество калия и способных снизить давление.

Ученые объясняют, что калий блокирует действие натрия, задерживающего в организме человека жидкость.

Эксперты поясняют, что при увеличении поступления калия в организм человека, натрий сильнее выводится через мочу. Еще калий снижает напряжение в стенках кровеносных сосудов, - пишет газета Daily Star.

Калий содержится в овощах и фруктах, его содержат томаты, чеснок, картофель в мундире, тыква, петрушка, абрикосы, виноград, бананы, дыня, яблоки. Калием богаты и сухофрукты: курага, урюк, изюм, чернослив, - сообщается на сайте РЕН-ТВ.

Самое большое количество калия обнаружено в чае, кураге, кофе и какао, отрубях пшеничных и кедровых орехах.