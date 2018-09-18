В Казани коллекторы разными способами выбивают "долги" за ЖКХ у 92-летнего ветерана Великой отечественной войны Юрия Величко. Юрий Величко награжден орденом Красной Звезды, почетный житель Казани.

Издание "Вечерняя Казань" пишет, что фронтовик живет в двухкомнатной квартире в старом доме вообще без горячей воды. С мая 2008 года по февраль 2009 года проводился капитальный ремонт. Всех жителей временно переселяли в квартиры резервного фонда. Величко жил у знакомых. А по окончании капремонта ему предоставили счет за расход электроэнергии и воды, при этом по повышенному тарифу. Ветеран такие долги не намерен признавать.

Управляющая компания отключила электроэнергию в квартире Юрия Величко и наняла коллекторов. По рассказу дедушки, коллекторы ему угрожают. "Жулики обещали мне паяльник в одно место воткнуть", - рассказал фронтовик. Величко пожаловался, что к нему "заявились трое детин с требованием им эту сумму заплатить". Ему пришлось купить газовый баллончик - оборняться.

В 1942 году Юрий Величко 16-летним мальчишкой ушел в партизаны, затем воевал в составе действующей армии на Белорусском фронте. Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко наградил фронтовика медалью "За освобождение Белоруссии". До пенсии Юрий Александрович был главным инженером института "Союзнефтехимпроект", он - лауреат Госпремии СССР.