У жителя Феодосии, находящегося в коме, мошенники незаконно присвоили квартиру

Группа предприимчивых граждан подтасовала документы на квартиру жителя Феодосии, находящегося в коме, в результате чего незаконно присвоила себе его жилище, пишут «Аргументы недели-Крым».

По информации республиканского главка МВД, злоумышленники обратились к нотариусу для оформления завещания пожилого мужчины, который, якобы находясь в здравом уме и твердой памяти, передает все свое имущество, в том числе квартиру, одному из членов группы. В результате подтасовок документов в дальнейшем нотариус удостоверил завещание умирающего, в результате чего мнимый наследник приобрел право на переоформление права собственности на квартиру, которая по наследству полагалась дочери умершего мужчины.

Позже выяснилось, что в момент оформления завещания наследодатель находился в стационаре Феодосийской городской больницы №1 в состоянии комы. На следующий день после оформления документа мужчина скончался.

Уголовное дело по данному факту передано в суд. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы и штраф. Не исключено, что нотариус тоже будет привлечен к ответственности.