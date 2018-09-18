Назван ущерб от ДТП с участием Lamborghini и Audi на Арбате

Назван ущерб от ДТП, случившегося в минувший понедельник на Новом Арбате в центре Москвы с участием элитных автомобилей Lamborghini Huracan и Audi A6 По словам очевидцев, ДТП произошло по вине водителя машины Audi, который повернул, пересекая две сплошные полосы, и автомобиль столкнулся с Lamborghini.

От удара суперкар отбросило на припаркованные автомобили. Разбиты несколько машин, в числе которых Bentley и Mercedes Gelandewagen.

Водитель Audi свою вину отрицает, по его словам, виновен водитель Lamborghini. В результате ДТП люди, к счастью, не пострадали.

Камера наблюдения зафиксировала последний заезд спорткара, стоимость которого оценивается в 12 миллионов рублей. Названо имя автоледи, торопившейся на встречу с подругой в ресторане. Пострадала и машина этой подруги, - пишут "Аргументы недели".