Украинская армия обстреливает ДНР по просьбе журналистов?

Кадр с предположительной провокацией огня по просьбе оператора показала украинская телекомпания ТСН в своем эфире.

Стреляет с опаской, потом поворачивается в кадр, растерянно смотрит перед собой, а потом опять начинает стрелять. Такой эпизод с участием военнослужащего ВСУ показал в новостном сюжете телеканал ТСН.









Обычно так выглядит постановка кадра. Когда оператору нужно снять эффектный кадр, он просит человекасовершить какое-нибудь действие. При хороших актерских данных человек ведет себя естественно. Когда персонаж играть не умеет, действие выглядит наигранным.

В реальной перестрелке бойцы себя ведут совершенно иначе. При атаке они отвлекаются лишь на то, чтобы переснарядить пустой магазин, либо заменить его. Заметив журналистов, военнослужащий на адреналине отпустил бы какой-нибудь комментарий: посоветовал бы прятаться, либо как-нибудь пошутил бы. Но в сюжете украинской телекомпании боец словно нехотя стреляет, поворачивается в кадр, растерянно смотрит перед собой, а потом опять начинает так же нехотя стрелять.