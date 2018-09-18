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На Южном Урале открывается экономический форум
18 сентября 2018, 16:01 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
С 18 по 20 сентября в Ледовой Арене «Трактор» пройдет второй Челябинский экономический форум, в рамках которого будет работать уникальная многоотраслевая выставка «ТехноЭкспо».
Более 90 компаний из Москвы, Екатеринбурга, Кургана, Ногинска, Тюмени, Миасса, Набережных Челнов и многих других городов представят последние разработки в области развития рынка машиностроения, продвижения новых технологий металлообработки, оборудования станков и инструментов; представители крупнейших промышленных холдингов и заводов познакомят посетителей c самыми современными и качественными материалами для машиностроения и сварочного производства.
Для специалистов отрасли пройдет Южно – Уральский промышленный конгресс, который объединит в себе несколько сессий: «Роботизация, импортозамещение и диверсификация – будущее промышленности» и «Инновационное производство – экологические аспекты промышленности».
Раздел выставки «Транспорт» объединит отраслевые и подотраслевые направления коммерческого транспорта: автобусы, микроавтобусы, грузовой транспорт, спецтехнику, грузовые и пассажирские перевозки, логистику и дорожное хозяйство. Профессионалы транспортной отрасли обсудят самые сложные вопросы бизнеса на втором съезде перевозчиков Челябинской области.
В строительном блоке выставки, ведущие предприятия стройиндустрии и сферы малоэтажного домостроения, познакомят посетителей новыми техническими решениями и инновационными технологиями. Впервые на Южном Урале пройдет Челябинский урбанистический конгресс, на котором главными темами станут: «Новые технологии для комфортной жизни и работы-2020: Энергоэффективность. Умный дом. Умный город», «Благоустройство-2020. Как сделать Челябинск комфортным?», «Редевелопмент промышленных зон Челябинска. Как заполнить пустоту?», «Малоэтажное жилищное строительство - будущее мегаполиса».
Форум и выставка проводятся при поддержке Государственной думы РФ, Полномочного представителя Президента РФ в УРФО, Министерства экономического развития России, Министерства транспорта России, Губернатора Челябинской области, Союза машиностроителей России, ЧРО «Опора России», ЮУТПП и УралНИИСтромпроект, медиахолдинга «Гранада Пресс», журнала «Деловой Квартал». Узнать подробную информацию и аккредитоваться можно на сайте https://expochel.ru/.
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