Отсутствие людей вынуждает украинское военное командование идти на крайние меры. На украинских окопах едва хватает людей. Воевать на Украине теперь могут только контрактники, а они отказываются рисковать жизнями за интересы официального Киева и бегут с позиций.

«Укомплектованность подразделений ВСУ не превышает 60%», — заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов на брифинге и пояснил: «Это говорит о том, что граждане Украины не желают служить олигархическому кровавому режиму».

Благодаря полученным разведывательным данным военному ведомству официального Донецка стало известно о приказе украинского командования по всем частям. От офицеров требуют принять меры о принуждении солдат-срочников к заключению контрактов.

Невыполнение плана по заключению контрактов срочниками чревато строгими мерами дисциплинарного наказания. Особо проштрафившихся командиров частей могут даже уволить.