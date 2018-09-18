В ДНР рассказали как Украина заставляет «срочников» воевать
18 сентября 2018, 15:50 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Отсутствие людей вынуждает украинское военное командование идти на крайние меры. На украинских окопах едва хватает людей. Воевать на Украине теперь могут только контрактники, а они отказываются рисковать жизнями за интересы официального Киева и бегут с позиций.
«Укомплектованность подразделений ВСУ не превышает 60%», — заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов на брифинге и пояснил: «Это говорит о том, что граждане Украины не желают служить олигархическому кровавому режиму».
Благодаря полученным разведывательным данным военному ведомству официального Донецка стало известно о приказе украинского командования по всем частям. От офицеров требуют принять меры о принуждении солдат-срочников к заключению контрактов.
Невыполнение плана по заключению контрактов срочниками чревато строгими мерами дисциплинарного наказания. Особо проштрафившихся командиров частей могут даже уволить.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес