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Предприниматели региона могут стать поставщиками крупного предприятия
18 сентября 2018, 15:22 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
«Территория Бизнеса» и «SMSGroup» подписали партнерское соглашение. Теперь малые и средние предприятия Челябинской области смогут стать поставщиками крупной компании.
В рамках подписанного соглашения, «Территория Бизнеса» начала прием заявок от предприятий Челябинской области заинтересованных стать постоянными поставщиками компании «SMSGroup». Региональный Центр инжиниринга будет проводить технический аудит этих компаний, квалификационную оценку и «доращивать» их до требований заказчика.
«Подписанное соглашение дает предпринимателям Челябинской области новую возможность – стать партнером такого крупного предприятия. Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия развивались, увеличивали свои обороты и прибыль, поэтому будем оказывать им необходимую поддержку», - прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.
Компания «SMSGroup» занимается обслуживанием металлургического оборудования и не первый год ведет деятельность на Южном Урале. В планах предприятия – увеличение локализации производства запасных частей, необходимых для обслуживания металлургического оборудования, в Российской Федерации.
«Нам комфортно вести деятельность на территории Челябинской области, мы чувствуем поддержку со стороны Правительства и видим, что регион заинтересован в развитии бизнеса. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным для обеих сторон», - рассказал Уилберт Штой, генеральный директор ООО «СМС Металлургический Сервис».
На сегодняшний день у предприятия есть потребность в закупках услуг по металлообработке и изготовлению деталей по чертежам,которые предоставлены «Территории Бизнеса» для первичного ознакомления заинтересованными и компетентными предприятиями.
«Предприятия, занимающиеся металлообработкой и желающие стать партнерами «SMSGroup», попадают под программу господдержки «доращивание поставщиков», которую наш центр оказывает. Мы начали прием заявок и готовы помогать малому и среднему бизнесу соответствовать требованиям международной компании», - говорит Леонид Исенко, руководитель Центра инжиниринга Челябинской области.
Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить в региональный центр инжиниринга по тел. +7 (351) 214-06-07 или написать на электронную почту info@inzhener74.ru.
Мероприятия по «доращиванию» поставщиков для участия в закупках крупных компаний, в том числе с государственным участием, по методике Корпорации МСП осуществляются по поручению губернатора Бориса Дубровского. Челябинская область стала одним из пилотных регионов, внедряющих эту программу.
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