СБУ проводит карательные операции в прифронтовых территориях
18 сентября 2018, 14:50 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Карательные операции на линии разграничения проводит оперативно-боевая группа СБУ совместно с националистическими батальонами. Об этом рассказал бывший сотрудник территориального управления СБУ в Донецкой области, сдавшийся донецким контрразведчикам.
В Министерство государственной безопасности этот бывший сотрудник СБУ явился добровольно с явкой с повинной. Владимир Болтенко сообщил, что с четырнадцатого по шестнадцатый год работал в СБУ, в Мариуполе. Причиной для явки с повинной стал беспредел, который он видел во время работы.
Болтенко рассказал, что был не согласен с действиями мариупольского руководства, которое сформировало оперативно-боевую группу для карательных операций. Основной костяк ее составили сотрудники СБУ и нацбаты. Пострадавшими от их действий стали мирные жители, поддерживающий Донецкую и Луганскую народную республики.
В конечном итоге, Болтенко попросту ушел со службы, вернулся в Донецк и явился в Министерство госбезопасности Донецкой народной республики.
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