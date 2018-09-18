Карательные операции на линии разграничения проводит оперативно-боевая группа СБУ совместно с националистическими батальонами. Об этом рассказал бывший сотрудник территориального управления СБУ в Донецкой области, сдавшийся донецким контрразведчикам.

В Министерство государственной безопасности этот бывший сотрудник СБУ явился добровольно с явкой с повинной. Владимир Болтенко сообщил, что с четырнадцатого по шестнадцатый год работал в СБУ, в Мариуполе. Причиной для явки с повинной стал беспредел, который он видел во время работы.

Болтенко рассказал, что был не согласен с действиями мариупольского руководства, которое сформировало оперативно-боевую группу для карательных операций. Основной костяк ее составили сотрудники СБУ и нацбаты. Пострадавшими от их действий стали мирные жители, поддерживающий Донецкую и Луганскую народную республики.

В конечном итоге, Болтенко попросту ушел со службы, вернулся в Донецк и явился в Министерство госбезопасности Донецкой народной республики.