Анатолий Литовченко: «Дубровка – на особом счету»
18 сентября 2018, 14:49 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
В деревне «Дубровка» Коркинского муниципального района завершаются основные работы по газификации. Так, уже проведен газопровод, закончено строительство газопроводящих сетей и газорегулирующих пунктов.
В ближайшее время планируется подключение голубого топлива к домам жителей. Депутат Госудмы Анатолий Литовченко держит на контроле все этапы работы. Впервые депутат посетил населенный пункт с визитом в 2016 году. Тогда, по его словам, жители скинулись на разработку проекта газификации, но сдвинуть вопрос дальше, было не в их силах. «На встречу со мной пришло более ста человек, они были очень взволнованы», - рассказал Анатолий Литовченко.
К решению проблемного вопроса удалось подключить губернатора. На первоочередные работы из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей, из муниципального 2,5 миллиона рублей.
В ближайших планах депутата – организовать работы по газификации станции Дубровка. Организационную помощь в установке внутридомового газового оборудования в жилые дома окажет Дмитрий Гатов, глава Коркинского городского поселения. Подключать к дому газ жители будут за свой счет.
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