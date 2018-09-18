Челиндбанк подарил Челябинску солнечные часы

Благодаря финансовой поддержке Челиндбанка в Челябинске появился необычный арт-объект.

Это солнечные часы с эмблемой хоккейного клуба «Трактор». Новая достопримечательность расположилась на улице Воровского, напротив к/т «Киномакс-Урал».

Идейным вдохновителем и автором проекта стал челябинский скульптор Данил Шмыгин. Солнечные часы со специальной астрономической градуировкой и диаметром циферблата около 4 метров выполнены вручную из каменной мозаики. В ясный день они укажут истинный, солнечный, час по тени, отбрасываемой стоящим на них человеком.