Челиндбанк подарил Челябинску солнечные часы
18 сентября 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Благодаря финансовой поддержке Челиндбанка в Челябинске появился необычный арт-объект.
Это солнечные часы с эмблемой хоккейного клуба «Трактор». Новая достопримечательность расположилась на улице Воровского, напротив к/т «Киномакс-Урал».
Идейным вдохновителем и автором проекта стал челябинский скульптор Данил Шмыгин. Солнечные часы со специальной астрономической градуировкой и диаметром циферблата около 4 метров выполнены вручную из каменной мозаики. В ясный день они укажут истинный, солнечный, час по тени, отбрасываемой стоящим на них человеком.
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