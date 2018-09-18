23-летняя российская чемпионка найдена мертвой в собственном доме
18 сентября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мертвой в собственном доме. Девушка жила в Абакане. Тело спортсменки было обнаружено друзьями, которые начали волноваться, что Диана не выходит на связь.
Они выломали двери дома и вызвали реанимационную бригаду, но медики смогли только констатировать факт смерти. По предварительным данным 23-летняя спортсменка отравилась угарным газом, пишет «Хакасия Информ».
Несмотря на свою успешную спортивную карьеру, Диана Каратаева закончила выступать в профессиональном спорте и стала одним из ведущих инструкторов Хакасии по ITS-направлениям: базовая аэробика, степ-аэробика, кросс-формула.
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