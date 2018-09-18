Общество созидания против общества потребления

Интернет – нравственная помойка сегодняшнего дня или всё же есть в нём что-то гуманное и созидающее? В ответ на ускоряющиеся темпы развития культа потребительства и вещизма, процветающего благодаря некоторым активно действующим Интернет-площадкам, создаются общества, выступающие с кардинально противоположными намерениями. Нам удалось узнать об одном из таких Интернет-сообществ в социальной сети «Вконтакте» и пообщаться с одним из создателей и редакторов этой площадки под названием «Общество созидания».

«Общество Созидания» - это объединение людей, которые рассказывают о своём недовольстве обществом потребления с его тотальной деградацией. Они делятся переживаниями о том, что зачастую медицина не лечит, а калечит, что СМИ не просвещают, а дезинформируют, что в школах не учат, а зомбируют, что в магазинах не натуральная еда, а в семьях искусственные отношения, что истинное искусство заменяется на фальшивое, что русская культура и традиция извращаются, а история переписывается.

То есть «Общество Созидания» выступает против дегуманизации, а основное направление его деятельности – это традиция и созидание. Участники группы уверяют, что традиция и культура - фундамент нашего народа, его душа, это жизнь в гармонии с природой. А созидание - это процесс гармонизации и упорядочивания своей жизни и, как следствие, улучшение жизни народа.

Редактор «Общества Созидания» Игорь Бортко рассказал подробнее о специфике его деятельности для «Аргументов недели»:

- Как долго живёт Ваше общество?

- «Обществу Созидания» уже более 6 лет. Дата основания: август 2012. Изначально было называние "Общество Нравственной Чистоты".

- Вы функционируете только в социальной сети ВКонтакте или есть другие Интернет-площадки вашего сообщества?

- Есть и другие Интернет-площадки (например, Youtube, Telegram, Одноклассники и другие). На разных порталах могут быть разные названия, но суть и стрежень один - стараемся распространять созидающую информацию, то, что меняет в лучшую сторону!

- Каковы первоначальные цели в создании такого ресурса?

- Главная цель создания проекта "Общество Созидания" - повышение нравственности общества, восстановление истинных традиций и культуры Русского мира, а также воспитание человека Созидателя. Сегодня мы живем в условиях информационной агрессии. Сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые фильмы аккуратно воздействуют на сознание людей, воспитывая их потребителями. Всё реже на телевидении выходят передачи, которые могли бы способствовать духовному росту, становлению человеческому. Слишком многое направлено на то, чтобы «расчеловечить». А наша задача - создать площадку для объединения всех, кто выступает за нравственность, традиционные семейные ценности, трудолюбие, созидание, для распространения информации на данные темы.

- Поступают ли негативные комментарии о вашей деятельности? Как вы на них реагируете?

- Комментарии поступают, многим не нравится то, что мы публикуем. Никак не реагируем, продолжаем делать свое дело.

- Возрастная группа Вашей аудитории? Как вы привлекаете новых подписчиков?

- Возрастная группа нашей аудитории:

до 20 лет - 15%

от 20 до 45 лет - 56 %

после 45 лет - 29 %

Новых подписчиков привлекаем, публикуя качественный материал, обмениваясь «репостами» с другими сообществами, которые соответствуют нашим заявленным целям. А также иногда покупаем рекламу в больших сообществах.

- На вашем ресурсе выложены фрагменты видео с народными гуляниями людей в русских национальных костюмах у костра. Расскажите, пожалуйста, подробнее о мероприятиях такого рода.

- На одном видео люди отдыхают, веселятся с песнями, танцами, подвижными играми, хороводами, устраивают спортивные мероприятия. И самое главное - всё это без алкоголя и прочих наркотиков. Вот это и есть исконно русская традиция – жить трезво.

На другом - огромный хоровод в славянской традиции. Это все происходит в Омской области (кстати, древнее название Омска- Асгард Ирийский). Завораживающие зрелище, аж мурашки по коже, на столько сильно резонирует.

- Ваше общество работает безвозмездно или же поступает какой-либо заработок?

- Трудимся безвозмездно, за идею. В последнее время от рекламной сети «Вконтакте» начисляется 2-4 тысячи.

- Как вы относитесь к основной массе современного общества? Соответствует ли оно идеологии «Общества созидания»? Не хотелось ли приостановить работу из-за (возможного) разочарования в людях?

- Подавляющая масса современного общества не соответствует идеологии общества созидания. Сейчас многое делается для того, чтобы воспитать человека потребителем, который живет инстинктами. Предлагают попробовать все, как правило, всё самое худшее.

Работу приостанавливать никогда не хотелось, так как труд приносит свои плоды. С каждым часом, днём, годом все больше людей приходит к осознанной жизни, жизни по совести. Мир потихоньку просыпается. Это радует и вдохновляет на дальнейшую деятельность.

- Какие Ваши прогнозы на дальнейшую работу «Общества созидания»? Ожидается ли какое-то развитие/обновление/коренное изменение проекта?

- Ожидается развитие проекта до уровня, который мог бы обеспечить конкуренцию ныне существующим инфо-проектам, которые в отличие от нас занимаются деструктивной деятельностью в сети, подменяя истинные ценности молодого поколения на ложные.