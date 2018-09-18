В России появляется новый способ воспитания - кидшеринг

Родители внедряют в практику обмен детьми как для воспитания, так и для освобождения своего собственного времени для необходимых дел и работы. Правда, тенденция пока распространяется среди близких родственников и хороших друзей.



Всё начиналось с соцсетей, где появились группы по обмену опытом воспитания, с практическими рекомендациями по решению насущных проблем, возникающих в детском саду или в школе. Некоторые пошли дальше - внедряют детей в чужие семьи, чтобы это благоприятно отразилось на воспитании и социальной адаптации ребёнка. Приветствует такую практику отец 10 детей известный дизайнер Артемий Лебедев.



Но есть и скептический взгляд на кидшеринг - чужому ребёнку трудно угодить - не всё ест, режим не соблюдает, боится лёгкого дуновения ветра и т.п. Причины объективные, связанные с индивидуальными привычками и состоянием здоровья ребёнка. Поэтому новое поветрие пока распространяется среди близких родственников и очень хороших друзей, которые уже знают практически всё о своих и чужих детях.



Психологи считают, что подобная практика возможна, только если к ней готов сам ребёнок. Некоторые дети не могут быстро адаптироваться к проживанию в чужой семье, переживают и скучают по родителям. Существует также юридический аспект этого вопроса - как всё это должно оформляться на случай каких-то непредвиденных ситуаций.



