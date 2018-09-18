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В России появляется новый способ воспитания - кидшеринг
18 сентября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Родители внедряют в практику обмен детьми как для воспитания, так и для освобождения своего собственного времени для необходимых дел и работы. Правда, тенденция пока распространяется среди близких родственников и хороших друзей.
Всё начиналось с соцсетей, где появились группы по обмену опытом воспитания, с практическими рекомендациями по решению насущных проблем, возникающих в детском саду или в школе. Некоторые пошли дальше - внедряют детей в чужие семьи, чтобы это благоприятно отразилось на воспитании и социальной адаптации ребёнка. Приветствует такую практику отец 10 детей известный дизайнер Артемий Лебедев.
Но есть и скептический взгляд на кидшеринг - чужому ребёнку трудно угодить - не всё ест, режим не соблюдает, боится лёгкого дуновения ветра и т.п. Причины объективные, связанные с индивидуальными привычками и состоянием здоровья ребёнка. Поэтому новое поветрие пока распространяется среди близких родственников и очень хороших друзей, которые уже знают практически всё о своих и чужих детях.
Психологи считают, что подобная практика возможна, только если к ней готов сам ребёнок. Некоторые дети не могут быстро адаптироваться к проживанию в чужой семье, переживают и скучают по родителям. Существует также юридический аспект этого вопроса - как всё это должно оформляться на случай каких-то непредвиденных ситуаций.
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