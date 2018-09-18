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Жители Южного Урала примут участие в конкурсе по благоустройству муниципалитетов
18 сентября 2018, 11:57 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
Губернатор Челябинской области выделит гранты на благоустройство дворов и общественных пространств Южного Урала. Конкурсную комиссию возглавил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции, которую провел в одном из дворов Челябинска по адресу ул. Комарова 131.
По словам депутата, конкурс по благоустройству муниципалитетов должен быть «народным». Что вкладывается в это понятие? Жители должны принимать активное участие не только в разработке проекта, но и контролировать ход выполнения работ.
«Конкурсная комиссия уделит внимание не только формальной стороне, но и тому, насколько жители городов и районов поддерживают те или иные проекты по благоустройству. - говорит он. – Идея увеличить софинансирование принадлежит губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Некоторые муниципалитеты смогут увеличить поток денежных средств для реализации своих идей в три раза, а это значит, они смогут воплотить в жизнь самые смелые проекты».
Первый этап конкурса пройдет в ноябре этого года, организаторы оценят те работы по благоустройству, которые были сделаны в 2018 году. Планируется, что в конкурсе смогут принять участие порядка 25 муниципалитетов. Можно будет модернизировать не только дворы, но и другие общественные места: парки, скверы.
Неспроста Владимир Бурматов провел пресс-конференцию во дворе по улице Комарова. Еще недавно здесь был пустырь, а теперь территорию заасфальтировали, построили детскую и спортивную площадки, установили тренажеры, снаряды для воркаута. Главным украшением двора стала яркая и необычная клубма. Над ней работали все жители двора. Депутат осмотрел результат работ.
«Иногда приходится просить подрядчиков устранить те или иные недочеты, когда работа ведется совместно с жителями качество, несомненно, повышается», - подчеркнул Владимир Бурматов.
Стоит добавить, что в этом году при содействии Бориса Дубровского в нашей области благоустроено 700 дворов. На работы было выделено 1 миллиард 54 млн. рублей, более 200 млн. – по распоряжению главы региона.
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