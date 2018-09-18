Нетрезвый украинец на катере «Крым» протаранил танкер «Механик Погодин»
18 сентября 2018, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Херсона на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине танкер "Механик Погодин". Мужчина управлял плавсредством в нетрезвом состоянии и не заметил российское судно.
По всей видимости, 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения попросту не заметил в темноте стоявший в херсонском порту танкер и врезался в его борт.
В результате танкер не пострадал, а вот моторное судно от мощного удара отбросило на бетонный причал и помяло, сообщает "Комсомольская Правда".
Владелец катера в результате инцидента получил многочисленные телесные повреждения и был немедленно госпитализирован в областную клиническую больницу.
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