Нетрезвый украинец на катере «Крым» протаранил танкер «Механик Погодин»

Житель Херсона на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине танкер "Механик Погодин". Мужчина управлял плавсредством в нетрезвом состоянии и не заметил российское судно.

По всей видимости, 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения попросту не заметил в темноте стоявший в херсонском порту танкер и врезался в его борт.

В результате танкер не пострадал, а вот моторное судно от мощного удара отбросило на бетонный причал и помяло, сообщает "Комсомольская Правда".

Владелец катера в результате инцидента получил многочисленные телесные повреждения и был немедленно госпитализирован в областную клиническую больницу.