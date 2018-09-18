«Формула – 1» в обмен на крах «Уралкалия»

Кризис в российской экономике, который длится уже пятый год, заставляет сильных мира искать новые способы для того, чтобы изыскивать все новые и новые средства. Причем немалые. Но не для того, чтобы как-то оздоровить эту самую экономику, а чтобы сохранить свое влияние и свои капиталы. Поэтому сейчас идет своеобразная «новая приватизация».

Тем более последние события ясно показывают: власти, особенно её президентская ветвь ставит перед нашей так называемой «элитой», крупным бизнесом задачу финансировать государственные проекты. То есть, по мнению экономиста Никиты Кричевского, им позволят сохранить контроль над финансами, офшорами и прочими.



А для этого нужно, используя образовавшийся финансовый ресурс, коррумпировать чиновников (тем более что многие из них спят и видят, чтобы их коррумпировали) и компенсировать убытки из бюджета! Ну, или из государственных банков (коммерческие-то дают все менее и менее охотно по мере нарастания убытков и долгов).

Государственных активов не дают, так можно рейдерить тех, кто по каким-то причинам еще работает. Благо, под рукой уже коррумпированный государственный аппарат. Причем, поскольку ситуация ухудшается довольно быстро, отжимать надо собственность приличную.

Наш герой Дмитрий Мазепин в 2008 году приобрел 90,02% акций ОАО «Воскресенские Минеральные удобрения» (ВМУ) стоимостью $382 млн у компании Uritrans. Покупка осуществлена с помощью кредита Сбербанка на 3 млрд рублей, притом что к тому времени перед банком у Мазепина уже была задолженность в 700 млн рублей. В то же время, Мазепин приобрел пакет акций Кирово-Чепецкого химкомбината (КЧХК).

Основные активы обоих заводов впоследствии выведены через другие предприятия — ЗАО «Завод минеральных удобрений» и кипрскую Assethill Holdings Ltd. — и присоединены к АО «ОХК «Уралхим».

Тогда же в результате сделки с РЕНОВА также на заемные средства Мазепин получил 9,76% Тольяттинского аммиачного завода. К 2009 году задолженность «Уралхима» Мазепина перед Сбербанком составляла около 5 млрд рублей.

Будучи основателем и основным бенефициаром «Уралхима» (полностью принадлежавшего по документам кипрским офшорам), Мазепин в декабре 2013 года приобрел 20% «Уралкалия», крупнейшего в стране производителя минеральных удобрений. Стоимость сделки оценивается в $4 млрд, для нее банк ВТБ выдал Мазепину кредит $4,5 млрд под залог акций приобретаемого актива. Сегодня долг «Уралкалия» составляет $5,5 млрд, из которых $2,46 млрд — перед Сбербанком, а пакет, приобретенный Мазепиным, за это время упал в цене до $1,2 млрд, в том числе из-за многочисленных «незапланированных» трат — на предприятии постоянно происходят техногенные аварии, а по требованию президента РФ оно обязано расселить жителей г. Березники Пермской области, которые проживают вблизи провалов земли, образовавшихся из-за добычи на предприятии. И это при том, что покупательная способность рубля упала более чем в два раза!

Сегодня АО «Уралхим» является ультразакредитованной компанией. Долги холдинга, в том числе и за приобретенные в кредит акции предприятия «Уралкалий», оцениваются примерно в 253 млрд рублей. Эта сумма почти в 5 раз превосходит объем прибыли до вычета расходов (EBITDA).

А его почти десятилетняя война с с одним из крупнейших в мире производителей аммиака - «Тольяттиазотом», вообще уже стала притчей во языцех Чего только стоят многократные попытки прибрать к рукам власть над заводом другого миноритарного акционера, Евгения Седыкина, действия которого нередко прямо связывают с интересами самого Мазепина.Так, пенсионер Седыкин смог организовать ставшее уже знаменитым «повторное годовое собрание акционеров» завода в конце 2015 года. Тогда он направил ложный пакет документов якобы о состоявшемся годовом общем собрании акционеров компании в Федеральную налоговую службу. Причем, в этих документах председателем совета директоров ТоАЗа на неопределенный срок Седыкин назначил самого себя.



И себе предложил выплатить дивиденды. «Тольяттиазот» был вынужден защищать свои интересы в суде, после чего в июле 2017 года Седыкин вполне закономерно получил четыре года условно за попытку рейдерского захвата химического комбината.Кроме того, как писали в прессе, к относительно недавнему конфликту вокруг «ТоАЗа» Мазепин также мог приложить определенные усилия. Речь идет о скандальной попытке инсценировки терактов в 2016 году, в которых подозревается Сергей Соколов, бывший охранник другого олигарха – Бориса Березовского.Напомним, что в середине января 2018 года сотрудники ФСБ задержали самого Соколова, а также руководителя информационного центра «Аналитика и бизнес» Руслана Мильченко, экс-главу службы безопасности «ТоАЗа» Олега Антошина и его бывшего заместителя Алексея Алексеева. Следствие обвинило их в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.Впоследствии Сергей Соколов написал письмо из Лефортово, в котором признался, в том числе, и в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота». Заказчиков - «неких высокопоставленных людей» - арестованный не назвал, видимо, всерьез опасаясь за свою жизнь, но тот факт, что Соколова и его подельника Антошина, защищают в суде, судя по всему, как раз юристы «Уралхима», не может не натолкнуть на определенные выводы о главном интересанте проблем на «ТоАЗе».

Но несмотря на такую удручающую ситуацию на предприятии и по существу проигранную войну с ТоАЗом» Дмитрий Мазепин намерен вложить средства в королевские гонки «Формула 1». После неудачи с покупкой команды «Форс Индия», ускользнувшей от россиянина к канадским бизнесменам, он нацелился вложиться в другую «конюшню» - «Уильямс». Получается, что олигарх, на словах позиционирующий себя патриотом своей страны, на деле активно инвестирует за границу.

Ничего не напоминает? Напомнить, кто является владельцами футбольных английских клубов «Челси», «Арсенал», французского «Монако»?

На первый взгляд в интересе Мазепина к королевским гонкам ничего странного нет. Его сын Никита Мазепин считается одним из подающих надежды пилотов. Но вначале Мазепина-младшего взяли в команду «Форс Индия», которую как раз собирался приобрести себе Мазепин-старший. Однако потратить заработанные в России деньги владелец "Уралкалия" не смог - Sahara Force India F1 Team, базирующаяся в Великобритании, досталась канадским бизнесменам Андре Десмаре и Лоуренсу Строллу.Теперь Дмитрий Мазепин нацелился на спонсорство в другой команде F1 - «Уильямс». Которую он намерен «отжать» как раз у канадца Стролла....

Похоже, что 90–е годы возвращаются. И «новая приватизация» идет вовсю.





