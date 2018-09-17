Звездный стилист назвал вредную женскую привычку

Звездный стилист Люк Хершесон назвал частую привычку женщин, которая наносит очень большой вред волосам. Стилист советует отказаться от использования расчески при сушке мокрых волос феном.

Плоская массажная расческа наносит большой вред мокрым волосам, утверждает Люк Хершесон. Поэтому стилист рекомендует перед укладкой волос сначала высушить их руками и феном без использования расчески.

«После этого вы можете придать волосам объем с помощью круглой расчески. Плоскую щетку я практически не использую. Лучше сначала высушить волосы руками, а затем выпрямить утюжком», - советует Хершесон.

Звездный стилист также отметил, что женщины часто бессмысленно тратят массу денег на совершенно ненужные и бесполезные средства для волос. Хершесон считает, что мусс для укладки с термозащитой и лак для волос – это все, что нужно. И эти продукты совсем необязательно должны быть брендовыми и дорогими, передает мнение стилиста Lenta.ru.