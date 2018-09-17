Москвичи смогут увидеть сближение Луны с Сатурном и Марсом

Сближение Луны с Сатурном и Марсом можно будет наблюдать в небе над Москвой по вечерам с 17 по 20 сентября 2018 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Московского планетария.

Сближение планет можно будет увидеть после захода Солнца и до 22:45. Сближение можно видеть невооруженным глазом. Ориентиром вам послужит растущая Луна. И, понятное дело, астрономическое явление можно будет увидеть только при безоблачной погоде.