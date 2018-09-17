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Москвичи смогут увидеть сближение Луны с Сатурном и Марсом
17 сентября 2018, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
Сближение Луны с Сатурном и Марсом можно будет наблюдать в небе над Москвой по вечерам с 17 по 20 сентября 2018 года. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Московского планетария.
Сближение планет можно будет увидеть после захода Солнца и до 22:45. Сближение можно видеть невооруженным глазом. Ориентиром вам послужит растущая Луна. И, понятное дело, астрономическое явление можно будет увидеть только при безоблачной погоде.
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