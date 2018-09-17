Трети россиян предрекли увольнение из-за роботов

В России может быть сокращено 30% персонала практически во всех отраслях из-за развития технологий, автоматизации процессов и внедрения роботов в производство, таков прогноз специалистов.

Всемирный экономический форум совместно с Европейским институтов конкурентоспособности опубликовали доклад «Будущее рабочих мест 2018», в котором прогнозируется, что уже к 2020 году около 75 миллионов человек останутся без работы благодаря развитию технологий, автоматизации процессов и внедрению роботов.

При этом эксперты прогнозируют, что новые технологии создадут на рынке труда порядка 133 миллионов новых рабочих мест. Поэтому дисбаланса на рынке труда и резкого скачка безработицы не возникнет, уверяют специалисты. Цифры прогноза говорят, что уже к 2025 году более 50% товаров и услуг будут создавать роботы.

Эксперты предполагают, что оптимальным вариантом для работодателей станет не заменять, а дополнять передовые технологии грамотными кадрами. Это будет способствовать росту производительности труда, пишет Lenta.ru.