Бессвязный пост Леди Гаги превратили в универсальный мем
17 сентября 2018, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети посовещались и признали странный бессвязный пост певицы Леди Гаги шестилетней давности, состоящий из случайных букв, цифр и прочих символов, универсальным мемом на все случаи жизни.
Пост Леди Гаги был опубликован в твиттере шесть лет назад, сразу после победы Барака Обамы на выборах президента США. Запись гласила: «AAAAAAAAAAAAAHHHHHRHRGRGR GRRRGURBHJBEORWPSOJWPJORGWOIRGWS GODEWPGOHEPW09GJEDPOKSD!!!!!!!!!!!!!!! 0924QU8T63095JRGHWPE09UJ0PWHRGW».
Шесть лет спустя пользователи вспомнили про этот твит и решили его реанимировать в качестве универсального мема на все случаи жизни. Пользователи предположили, на какие события такая реакция была бы уместной. Получилось много вариантов: «Я еду по новой внушающей ужас кольцевой развязке и понимаю, что я в неправильной полосе», «Ваш пароль должен содержать хотя бы одну строчную букву», «Эй, какой у тебя код для друзей в Nintendo?» и так далее. Количество лайков и репостов этого твита приближается к 190 тысячам.
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