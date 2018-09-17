В ДНР определили от кого примут документы на пост главы ДНР
17 сентября 2018, 18:37 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Донецкий центризбирком определил порядок приема документов от кандидатов на пост главы Донецкой народной республики. Выборы состоятся 11 ноября.
Прием документов начнется 21 сентября и продлится четыре дня. После этого кандидаты должны предоставить подписные листы. На сбор подписей отводится пять дней. Уже 30 сентября они должны быть предоставлены в ЦИК ДНР.
Для выдвижения на выборах кандидат должен предоставить пакет документов: копии паспорта и документа об образовании, справку с места работы, справку об отсутствии судимости, сведения о доходах, об имуществе, счетах и расходах кандидата, его супруги и детей. Кроме того он может предоставить справку о принадлежности к общественной организации с указанием своего статуса в ней.
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