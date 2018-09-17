В ДНР определили от кого примут документы на пост главы ДНР

Донецкий центризбирком определил порядок приема документов от кандидатов на пост главы Донецкой народной республики. Выборы состоятся 11 ноября.

Прием документов начнется 21 сентября и продлится четыре дня. После этого кандидаты должны предоставить подписные листы. На сбор подписей отводится пять дней. Уже 30 сентября они должны быть предоставлены в ЦИК ДНР.

Для выдвижения на выборах кандидат должен предоставить пакет документов: копии паспорта и документа об образовании, справку с места работы, справку об отсутствии судимости, сведения о доходах, об имуществе, счетах и расходах кандидата, его супруги и детей. Кроме того он может предоставить справку о принадлежности к общественной организации с указанием своего статуса в ней.