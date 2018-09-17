В Иркутской области запретили строить мусорный полигон

В Иркутской области суд по требованию природоохранной прокуратуры не разрешил строить мусорный полигон в месте «Бурютын Тудэ», передает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Сделать полигон в культовом для бурятов месте решил глава Баяндаевского района, сообщает ОТР.

Свалку собирались сделать рядом с кладбищем на площади 15 гектаров. Власти зарезервировали еще 85 гектаров вокруг участка. После чего прокуратура узнала, что земельный участок был выделен под полигон с нарушениями: чиновники не провели необходимые исследования, тем самым нарушили закон о государственных закупках.