Хакасский союз

Во многих регионах России недавно прошли местные выборы. В том числе в, казалось бы, далекой от столичный политических бурь Республике Хакасия. Но именно эта провинция преподнесла властям серьезный и неприятный сюрприз. С приличным перевесом, хотя и не позволяющим выиграть выборы с первого захода, победил юный кандидат от коммунистов Валентин Коновалов, о котором еще недавно никто и не слышал. В чем же секрет такого дерзкого старта политической карьеры этого «пионера», как иногда его называют местные специалисты?



Киндер-сюрприз



Бессменный руководитель Хакасии Виктор Зимин известен тем, что поддерживает близкие, почти дружеские отношения с высшим руководством страны. Например, с Путиным и Шойгу, которые не раз наведывались в эти благодатные края отдохнуть на лоне первозданной природы. В какой-то мере это позволяло привлекать в республику деньги Центра. Но, все же, в промышленном плане Хакасия отнюдь не лидер государства. Тут все держится на производстве электроэнергии (знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС) и алюминия. Поэтому когда американские санкции ударили по РУСАЛу, который владеет обоими алюминиевыми заводами на территории Хакасии в городе Саяногорск, это болезненно отозвалось во всей республике. А тут еще столь непопулярная пенсионная реформа, которую так неловко отстаивали товарищи Зимина по партии «Единая Россия». В общем, к выборам губернатор подходил с очень непростым багажом. Чем не замедлили воспользоваться конкуренты.

И тут, как кролик из шляпы, появляется Валентин Коновалов. Его стремительный бросок к вершинам республиканской власти сильно напоминает предвыборную президентскую гонку в исполнении клубничного короля Павла Грудинина. Точно так же был совершенно неизвестен широкому кругу избирателей до начала гонки. Точно так же говорит, что не хочет заниматься политикой и вынужден был пойти на выборы только под давлением однопартийцев. Точно так же не имеет разработанной программы действий на случай победы. Точно так же свои очки зарабатывает не на позитивной программе развития, а на протестной волне, критикуя существующие порядки. Основное отличие в юном возрасте – главному коммунисту Хакасии едва исполнилось тридцать лет. А так же в том, что в отличие от коммуниста-буржуя Грудинина, Коновалов большевик убежденный и последовательный – за десять лет членства в КПРФ прошел всю цепочку должностей с самого низа до верха и получил папку первого секретаря республиканской организации КПРФ в марте текущего года.



Старики – на выход!

Когда читаешь предвыборные интервью Коновалова, складывается ощущение, что это интервью политического самоубийцы. Настолько нелепы для политика некоторые его тезисы. Например, в одной из местных газет он отмечает, что «в республике есть серьёзные и очень состоятельные люди, которые заинтересованы в смене власти, которые серьёзно поддерживают коммунистическую партию финансами, хотя не хотят это афишировать. «Они уже дали понять, что с удовольствием возьмут на себя управление целыми секторами экономики в случае нашей победы, - утверждает кандидат в губернаторы. - Нам даже вмешиваться не надо будет, они опытные люди и сами отлично разберутся». Спрашивается, зачем тогда нужен Коновалов на губернаторском посту?

Еще более странно и даже шокирующее звучит его заявление, которое можно сформулировать коротко: «Старикам тут не место». Лучше даже не рассказывать, а просто процитировать. «Я уважаю старших, но давайте смотреть правде в глаза – многие из них не могут работать в новых условиях. А нужны люди, способные выполнять важные функции. Отсюда ставка на молодых. Мне с ними проще находить общий язык, мы смело говорим о таких вещах, которые люди старшего поколения вряд ли даже поймут. Поэтому я говорю: старики, на выход! Дорогу молодым! И касается это не только членов партии и партийной работы, но и вообще стариков в разных областях деятельности. Молодежь пришла на смену – пора отдохнуть.» И это при том, что, как известно, на выборы пожилые люди ходят активней молодежи. Так зачем отталкивать электорат?

Словно в насмешку над здравым смыслом юный коммунист в число классиков своей партии, путь которых озаряет светом всех трудящихся, записал одним чохом Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Горбачева!

Однако, несмотря на столь чудовищную кашу в голове, молодой политик уверенно обходит действующего Главу республики по голосам. Как такое может быть? И вот тут начинается самое интересное.



Коновалов – он объединяет



Непопулярность нынешней администрации – факт известный. Но если копнуть чуть глубже, то выясняется, что против Зимина и за Коновалова работают буквально все политические силы в регионе. И коммунисты, и либералы и даже партнеры по «Единой России». Не верите? Зря.

Например, в известном ролике от штаба Навального звучит критика Зимина. Но что важнее – в предвыборной агитации Коновалова та же самая критика присутствует в такой форме, словно две этих речи писал один человек, даже не особо пытаясь отредактировать текст – одними и теми же словами.

Но это, по большому счету, ерунда, что радикальные либералы расчищают дорогу своему злейшему, по идее, врагу, пламенному коммунисту. В политике, как говорится, все средства хороши. Важнее другое. Деньги.

Без денег политику нынче не сделаешь. И то, что крупный бизнесмен Грудинин боролся за пост президента именно от коммунистов, идейных врагов капитала, вовсе не беспрецедентный случай. Валентин Коновалов в эту схему вполне вписывается.



Ищите выгоду



Дело в том, что региональную организацию КПРФ и предвыборную кампанию самого Коновалова финансирует все тот же крупный капитал. А конкретно - холдинг «РУТЭК», ключевым активом которого является хакасское ООО «Разрез Аршановский». Стоит ли удивляться, что место депутата от КПРФ в Верховном Совете Хакасии получил замгендиректора «Аршановского» Игорь Пономаренко. Какая классовая борьба, когда на кону власть?

А кто же владеет фирмой «РУТЭК»? Половина компании принадлежит Якову Хору. Дедушке, между прочим, уже 90 лет. Зато у него есть замечательный сын – Глеб. Который, по совместительству, является депутатом Госдумы IV-VII созывов и первым зампредом комитета ГД по бюджету и налогам.

По мнению экспертов, Глеб Хор известен тем, что на протяжении многих лет лоббировал интересы крупного бизнеса в Бюджетном комитете ГД РФ. Знающие люди характеризуют его коротко – «решала» на стыке Минфина и Госдумы.

И вот авторитетный единоросс Хор вкладывается в предвыборную компанию принципиального противника как с классовой точки зрения, так и чисто с партийной. Единоросс спонсирует коммуниста в борьбе с однопартийцем. Безумие с точки зрения логики. Но это если не знать подводных течений.

Дело в том, что «Разрез Аршановский» толкал уголь за рубеж по серым схемам, выводя деньги в оффшоры. В итоге Хакасия недосчитывалась очень серьезных налоговых сумм. По некоторым данным, «Аршановский» пополнял областную казну в десять раз меньше, чем другие предприятия схожего профиля. Разумеется, это не могло устраивать действующего губернатора. Виктор Зимин неоднократно требовал от руководства компании навести порядок в сфере уплаты налогов. Он указывал, что добыча угля в республике выросла до 20 млн. тонн, фактически в 1,5 раза, а налоговые поступления, наоборот, снизились примерно в два раза. Это может означать, что деньги попросту «утекают» из республики.

Кроме того, «Аршановский» справедливо упрекали в наплевательское отношение к экологии. Случалось, что со стороны Росприроднадзора только за один месяц выписывалось до 19 предписаний о нарушениях природоохранного законодательства, в т. ч. нарушения Водного Кодекса Р Ф, нарушения в деятельности по обращению с отходами и пр.

Громким стало дело, связанное со сбросом неочищенных карьерных вод в местную реку, ущерб превысил 2 млн руб. Уголовные дела заведены против руководства ООО «Разрез Аршановский», были проведены проверки с привлечением региональной прокуратуры, СУ СКР по Республике Хакасия, УФСБ России по Республике Хакасия.

Между прочим, местные коммунисты активно боролись с этими безобразиями. Ровно до того момента, как «РУТЭК» не стал их финансировать.

Поскольку Виктор Зимин решил поднажать на нерадивых коммерсантов, Хору стало выгодней иметь на посту губернатора политического и классового противника, чем строптивого однопартийца. Никакой политики, вопрос исключительно в деньгах.

Причем, методы коммерсанты выбирают понятные их логике. Например, банальный политический подкуп. По словам главы посёлка Криба Бейского района, в разгар губернаторской кампании к ним наведался представитель ООО «Разрез Аршановского» и привёз 25 тонн угля с условием проголосовать за КПРФ. Что они и сделали всей деревней. В борьбе за власть все средства хороши. Правильная борьба может объединить и политических противников и классовых врагов.





Справка «АН»



ООО «Разрез Аршановский» — крупное угледобывающее предприятие в Республике Хакасия. Зарегистрирован в селе Аршаново Алтайского района Хакасии, занимается добычей антрацита открытым способом. По данным предприятия, в 2015 году объем добычи составил 2 млн тонн, в 2016 — 2,502 млн тонн, в 2017 — 3 млн тонн. 100% акций разреза принадлежит, согласно данным системы СПАРК, кипрской Zimber Investment Ltd., а оттуда через цепочку офшорных фирм на Кипре и Британских Виргинских островах 75-ю процентами компании владеет Rutek Alliance S.A. из Люксембурга.



