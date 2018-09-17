За пенсиями, в гости, прикупиться и оформить документы, но они все равно перебираются через линию фронта. Корреспондент АН узнал, как и зачем жители ДНР и ЛНР ездят на Украину.

История одного плена

Автобус из Донецка подъехал к пункту пропуска. В салон вошел пограничник. Оглядев пассажиров, он громко спросил: «Військове е?»

С заднего дивана поднялась рука: «Е!»

Ситуация была курьезной. Автобус стоял на пункте пропуска Донецкой народной республики. Пограничник был военнослужащим ДНР. Вопрос он задавал на украинском языке, спрашивал если ли военные. Откликнувшийся ответом «есть» мужчина был тут же задержан.

Он оказался военнослужащим вооруженных сил Украины и уроженцем Донецка. В самом начале войны мужчина принял сторону официального Киева и отправился добровольцем воевать со своими же соотечественниками. Теперь подразделение удерживало позиции под Донецком.

Соскучившись по дому, украинец решил съездить в увольнение в родной город. Он переоделся в гражданскую одежду, взял паспорт и благополучно пересек границу на автобусе. Возможно, даже сумел бы вовремя вернуться на свои окопы, и продолжить обстрелы родного города. Но попался на границе.

Версия с увольнением, возможно, была легендой. Воюющий за интересы официального Киева житель Донецка мог быть настоящим диверсантом. Многие из них так и просачиваются на территорию Донецкой народной республики под видом обычных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, и с обычным паспортом в руках.

Как мирные жители Донбасса ездят на Украину через Россию

А мирные жители ДНР на Украину так и ездят: запросто. Сохранившие украинское гражданство дончане и луганчане ездят, чтобы оформить пособия, пенсии. Некоторые переоформляют паспорт. Кто-то гоняет за продуктами. Отдельные товары на Украине дешевле, чем в России. В Харьков, Киев, Мариуполь давно проложены автобусные маршруты. С автовокзалов Донецка отправляются микроавтобусы, которые следуют в украинские города. Стоимость билета до Харькова около двух тысяч трехсот рублей. Раньше было дешевле. Но до войны ездили по прямому маршруту. Там всего-то 300 километров.

Теперь перевозчики гоняют по безопасному маршруту. Дорога проходит через Россию. И километраж автобусного маршрута от Донецка до Харькова составляет 930 километров. Поэтому теперь билет стоит дорого.

Эти перевозки чрезвычайно возмущают националистов. Те давно уже вынашивают идею прекратить все связи с донбасскими соотечественниками, которые их ненавидят за поддержку фашизма. Некоторое время назад даже появилась информация о возможных провокациях, которые планируют устроить на Украине. По слухам, в автобус думают подбросить боеприпасы и поднять информационную бучу под соусом «с Донбасса на Украину завозят оружие».

Идея бредовая. Чтобы попасть на Украину, автобусам приходится преодолевать два пограничных кордона. Причем на российских пограничных пунктах досмотр транспортных средств, курсирующих между РФ и ДНР или ЛНР, очень тщательный. Оружия на Донбассе действительно много, им очень интересуются организованные преступные группы. И в России никому не нужно, чтобы это оружие попало на территорию страны.

Карта поля









Дорога через пункты пропуска на линии фронта

Теперь в одном из популярных мессенджеров есть даже целый канал, который называется «Ситуация на блокпостах Донбасса». На него подписаны 5921 человек. Люди обмениваются информацией о том, какая ситуация на том или ином пограничном пункте пропуска.

«Блокпост Горловка. По состоянию на 09:30. 140 автомобилей, 31 автобусов и микроавтобусов, до 80 человек пешей очереди», — в-основном из-за таких сообщений люди и подписываются на этот канал. Они обмениваются информацией о том, что происходит на блокпостах. Это помогает им скорректировать собственный маршрут.

«А передвигаться по городу можно без последствий задержания в комендантский час? Просто мне ехать из Тореза. Вот и интересуюсь.как оно сейчас?», — спрашивает Татьяна у подписчиков. Спустя четыре минуты ей отвечает некий «Шура»: «ну из Тореза то сложнее...но, например, на Еленовке щансы есть».

Спустя некоторое время в беседу включается «Дмитрий Добряк». Он поясняет: «Могут в Харцызске на посту до 5 утра подержать, а там как повезет».

«Выезжаете в 5 утра, как положено и едете через Гнутово. Гарантированно в Мариуполе будете максимум в 12 часов. Мои из Амвросиевки ездят так. Дорога от Тельманово ужасная, но даже учитывая это, никогда позже 12 в Мариуполь не заезжали»,— включаются в эту беседу другие подписчики. Они начинают обсуждать особенности маршрутов, дают какие-то свои рекомендации. Кто-то благодаря этим советам тут же меняет маршрут движения и направляется в сторону другого пункта пропуска.









Нелегальные тропы

Для добровольца-россиянина с позывным Макс Музыкант война на Донбассе началась с нечаянного перехода через линию фронта. Он только-только прибыл в Донецк и стал бойцом одного из подразделений. Оттарабанив в окопах десять дней, «Музыкант» отправился в увольнение. По дороге доброволец познакомился с девушкой, та позвала молодого мужчину в гости.

«Раньше я в Донецке, вообще, никогда не был. В тот день в первый раз вышел с окопов, решил познакомиться с городом. На местности не ориентировался совершенно», — вспоминает Макс свои приключения теперь.

Парочка вышла на дачи, спустилась по тропинке к старенькому мосточку и перешла через речку. Новая знакомая довела «Музыканта» до огородов на другой стороне реки. Они прошли по огороду, пересекли улицу, потом еще некоторое время бродили по каким-то закоулкам.

В конце концов, знакомая довела Макса до каких-то кустов и попросила его спрятаться. Его это предложение насторожило. Но девушка предупредила своего нового знакомого, что могут возникнуть небольшие сложности, и что ей нужно посмотреть дома ли ее молодой человек. Объяснение выглядело правдоподобным, а девушка была красивой, поэтому отказаться от похода в гости россиянин не мог.

Чувство тревоги не покидало его. Когда девушка ушла, любвеобильный парень начал осматриваться и прислушиваться. Судя по доносившимся возгласам, где-то неподалеку играли в футбол, и доброволец решил посмотреть, что там. Он отполз на некоторое расстояние и увидел раздетых по пояс мужчин, многие из которых были в камуфлированных штанах расцветки «дубок». Как раз они с криками и гоняли мяч. Это насторожило Макса. Такую форму в тот момент носили преимущественно военнослужащие украинской армии. Когда же россиянин разглядел желто-синий флаг, напугался по-настоящему. Девушка привела «Музыканта» на подконтрольную Украине территорию.

История Макса закончилась благополучно. Симпатичная знакомая спустя некоторое время вернулась. Рассказ про молодого человека была настоящим, а не поводом затащить доверчивого добровольца к противнику. Парень девушки оказался дома, поэтому визит отложился. Она теми же окольными путями проводила россиянина на территорию ДНР, и попыталась напроситься на следующее свидание. Но после пережитого стресса Макс уже опасался куда-либо отлучаться со своих окопов. Когда он спросил девицу зачем она водила его на подконтрольную Украине территорию, та удивилась: «А что в этом такого? Мы тут всегда ходим».

Эта история произошла в самом начале войны. Тогда линия фронта еще только формировалась, и у бойцов армии ДНР тогда была установка не трогать местных жителей, даже если они переходят линию фронта. Потому что они пользовались привычными тропинками, по которым ходили здесь и до начала войны. Теперь большинство троп перекрыты: ими начали пользоваться контрабандисты, которые принялись тягать через линию фронта контрабанду и оружие.









Как протаптывают тропы контрабандисты

Если ехать по шоссе, подступы к Донецку кажутся совершенно неприступными. На выезде из города ты неминуемо утыкаешь в блокпосты, где тебя обязательно проверят. Но это только при следовании по большим трассам. Контрабандисты ездят окраинами.

Добропорядочные граждане большей частью едут из Донецкой народной республики на Украину по официальному пути. Люди проходят таможенный и паспортный контроль. Потом едут несколько километров по дороге, добираются до такого же пункта пропуска на украинской стороне. Там проходят те же процедуры, что и на стороне ДНР.

А есть на некотором удалении населенный пункт, обозначим его буквой N. Вот, из этого населенного пункта на трассу ведут две накатанных грунтовки. Если свернуть на них, ни таможни, ни пограничного поста проезжать не придется. От первой грунтовки до контрольно-пропускного пункта Донецкой народной республики больше шести, от второй — больше двух с половиной километров. Днем по грунтовой дороге ездить рискованно. Тебя могут запросто засечь. Другое дело ночью.

«Контрабандисты ездят по этим дорогам ночью», — рассказал корреспонденту АН житель N: «Едут сначала по трассе, потом сворачивают на грунтовку, доезжают до гаражей. Там они дожидаются окончания комендантского часа и после этого выдвигаются».

После окончания комендантского часа контрабандисты уже ничем не отличаются от рядовых водителей.

Еще один путь — по полям и лесам. Такими дорогами пользуются самые отчаянные контрабандисты. Ну, либо самые жадные, которые не хотят платить украинским пограничникам и таможенникам за беспрепятственный проезд.

Сначала они изучают спутниковые карты и обращают внимание на места, в которых могут быть бреши в оборонительных позициях одной либо другой стороны. Потом выезжают на место, знакомятся с местностью. Они ищут заброшенные дороги.

«Да в «укропию» она прямиков ведет», — ответил корреспонденту АН житель одного из населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий. Ему был задан вопрос, что это за дорога уходит в лес и куда она ведет: «Но тут не проедешь. Там дальше третьего дома все заминировано».

Местный житель явно хитрил. Дальше третьего дома в поле гуляли коровы, а сама дорога была уж слишком хорошо накатана. Услышав эти доводы, мужчина нисколько не смутился и на голубом глазу заявил: «Так мы сами же тут и ездим».









Судя по интернет-картам, дорога петляет по полям. Потом ты попадаешь в дачный поселок в серой зоне. Скорее всего, в этом поселке уже сидит диверсионная группа. На снимке видны следы разворота возле одного из домов. По большому счету, от этой дороги лучше отказаться. Но если местные жители по ней ездят, они дачный поселок благополучно проезжают. Дальше дорога ведет вдоль поля. За ним перекресток. Если повернуть налево, по грунтовке доедешь до дороги, которая ведет в населенный пункт. Там на въезде украинский блокпост. Миновать его не получится, поэтому самым разумным решением будет поехать направо. При продолжении движения опять упрешься в позиции украинских военных. Но можно немного проехать, свернуть и дальше опять упереться в украинский блокпост.

Описанная в предыдущем абзаце дорога была тупиковой. Проехать там не получится. Если кто-то рискнет поехать тут, может попасть под минометный обстрел. При детальном изучении карт в этом районе, можно обратить внимание на поле, которое по диагонали пересечено дорогой. В левом верхнем углу поля можно заметить несколько кругов. Это следы от мин. Возможно, минометчики когда-то обстреляли в этом месте машину контрабандистов.

Настоящую лесную дорогу контрабандистов местный житель корреспонденту АН все-таки показал. Теперь она закрыта. Там стоит запрещающий знак. Через 350 метров начинаются окопы, и там тебя задержат. Когда-то этой дорогой контрабандисты активно пользовались.

А лесные дороги давно уже позакрывали. На каких-то стоят блокпосты, какие-то заминированы. От поездок по полям контрабандисты начали отказываться еще два года назад. Теперь они слишком опасны.