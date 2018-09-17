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Спецслужбы Украины тестировали убившую Захарченко бомбу на главпочтамте в Киеве
17 сентября 2018, 17:50 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Взрывное устройство, использованное в теракте, в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко спецслужбы тестировали в центре украинской столицы. Об этом сообщил диверсант, пойманный в Донецке в 2017 году.
Его поймали на покушении на главу ДНР Александра Захарченко в ресторане "Пушкин". Александр Захарченко тогда не пострадал.
Лишние данные о преступнике не разглашаются. Известно, что он уроженец Донецка, он родился 29 июня 1976 года. Зовут Александр Погорелов. Украинские спецслужбы завербовали мужчину в 2014 году. С позывным «Легионер» к сотрудничеству с украинскими спецслужбами Погорелова склонил сотрудник СБУ по имени Сергей.
Во время допроса Погорелов признается, что сначала он прошел спецподготовку на одном из полигонов под Киевом. Там его обучили основам взрывного дела, и командировали в Донецк. Заданием было совершить теракт в ресторане «Пушкин».
Погорелов установил закладку в туалете. Внешне она была похожей на деталь интерьера. В самодельное взрывное устройство была вмонтирована камера. Исполнить задуманное Легионеру не удалось. Его поймали на покушении на Александра Захарченко.
По словам диверсанта, в Донецке работало две группы. Про другую ему было известно, что она работает по другому заведению, где бывает глава республики, и что она использует более совершенное техническое устройство. Его Службе безопасности Украины предоставили американские спецслужбы.
«Они тестировали это взрывное устройство, дистанционное в городе Киеве», — рассказал «Легионер» в ходе допроса: «Оно находилось на главпочтамте, и через толстые бетонные стены отлично работал сигнал в районе Бессарабского рынка. Оно способно сработать на расстоянии 1,5 — 2 километра. Этот сигнал не глушится».
Как пояснили АН сотрудники МГБ ДНР, упомянутый «Легионером» и завербовавший его Сергей является сотрудником 5 управления ДКР СБУ Моторин Сергей. Ранее он служил в территориальном подразделении СБУ в Славянске. Руководитель Моторина Роман Червинский в настоящий момент занимает должность начальника 5 управления ДКР СБУ.
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