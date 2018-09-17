Эксперты рассказали, как распознать психологическое насилие

Эксперты рассказали, как распознать абьюзера — человека, который оскорбляет, принуждает к чему-то, вопреки желанию другого человека.

Как выяснилось, психологическое насилие не менее вредное, чем физическое, и необходимо уметь распознавать насильников или, как сейчас их называют, абьюзеров, пишет News.ru.

Абьюзеров можно распознать по характерным признакам. Для этого нужно быть очень внимательными, и, прежде чем усомниться в себе и своих силах, постараться понять истинные мотивы человека.

Так, люди такого типа обычно нетерпимы и неуступчивы.