На Донбассе погиб мирный житель от некачественного украинского боеприпаса

Взрывом поначалу несработавшего боеприпаса убило 59-летнего жителя Донецкой народной республики.

Трагедия произошла в населенном пункте Стыла. Он находится в прифронтовой зоне. Ранее там произошел обстрел. С украинской стороны прилетела снаряд. Он сразу не сработал и до вчерашнего дня лежал в земле.

Что послужило причиной инициации взрывчатого вещества не установлено. Военное ведомство сообщило, что боеприпас взорвался в момент нахождения неподалеку мирного жителя. Он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.