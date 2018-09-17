На Донбассе погиб мирный житель от некачественного украинского боеприпаса
17 сентября 2018, 16:28 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Взрывом поначалу несработавшего боеприпаса убило 59-летнего жителя Донецкой народной республики.
Трагедия произошла в населенном пункте Стыла. Он находится в прифронтовой зоне. Ранее там произошел обстрел. С украинской стороны прилетела снаряд. Он сразу не сработал и до вчерашнего дня лежал в земле.
Что послужило причиной инициации взрывчатого вещества не установлено. Военное ведомство сообщило, что боеприпас взорвался в момент нахождения неподалеку мирного жителя. Он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.
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