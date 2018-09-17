Ходаковский планирует баллотироваться на пост главы ДНР?

Бывший министр государственной безопасности ДНР Александр Ходаковский может принять участие в выборах на пост главы ДНР.

Вообще, Ходаковский планировал принять участие в выборах еще осенью прошлого года. Тогда жена бывшего главного контрразведчика Донецкой народной республики набирала команду, которая будет заниматься политическим продвижением мужа.

Через приближенных лиц она искала профессиональных журналистов и специалистов в области PR для организации проекта политической рекламы Александра Ходаковского.

Люди из близкого круга супруги бывшего главы донецкого МГБ пытались пытались привлечь к работе одного из спецкоров местной телекомпании ИКС. Однако дальше предварительных переговоров дело не зашло.

Коллега рассказал корреспонденту АН, что продвижение Ходаковского предполагалось исключительно в сети интернет. Это было вызвано ограниченностью бюджета.

Стоить отметить, до недавнего времени Ходаковский вел блог в «Живом журнале». Там он представлен под своим позывным «Скиф». Последняя запись в нем датирована 24 апреля 2018 года. И в ней бывший глава донецкой контрразведки высказал идею отказа от дальнейшего участие в околополитической жизни.

«Я не исключаю, что откажусь от своего решения лезть в это властное болото», — написал Александр Ходаковский в последнем абзаце.

Выборы в Донецкой народной республике назначены на 11 ноября 2018 года. Тогда состоятся очередные выборы депутатов и внеочередные выборы главы ДНР.