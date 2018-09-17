СКР: 50-летний мужчина умер после удара, полученного во время репетиции драки

Мужчина 1967 года рождения, получивший травму головы на съемках фильма "Смерш", проходивших в городе Тутаеве, скончался в больнице. Репетиция массовой драки на съемках сериала "Смерш" проходила 14 сентября. По версии следствия, 50-летний житель города Тутаева, задействованный в съемке сцены массовой драки, в ходе репетиции получил удар в висок.

Пострадавшего актера массовки сразу госпитализировали. Но, несмотря на проведенные в больнице реанимационные мероприятия, потерпевший скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Проводится расследование. Как сообщает СКР, в качестве свидетелей допрашивают членов съемочной группы, в том числе актера Алексея Макарова, - передает РИА Новости.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.