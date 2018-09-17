В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в ПФР

Конфискованные у коррупционеров средства могут начать зачислять в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Такая новость в понедельник, 17 сентября, появилась на сайте Госдумы. В доход ПФР также предлагается обращать средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности.

Комитет по бюджету и налогам на заседании рекомендовал парламентариям поддержать в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, предлагается обращать в доход Пенсионного фонда РФ.

На пленарном заседании законопроект предложено рассмотреть 20 сентября. Зачисленные в бюджет ПФР средства, в случае принятия законопроекта депутатами, будут затем направляться на выплату страховых пенсий гражданам РФ, подчеркивается в проекте закона.

Как отметил в ходе заседания председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, данный законопроект – «это часть поправок к тому пакету изменений пенсионного законодательства, который сейчас рассматривает Государственная Дума». Законопроект получил поддержку правительства.