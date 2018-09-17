Комиссия из специалистов детально обследует Крымский мост и даст оценку
17 сентября 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Как рассказал «Аргументам недели – Крым» один из будущих членов комиссии, в их задачу входит детальное и объективное обследование объекта. «Если оценка комиссии будет удовлетворительной, то паромная переправа перестанет существовать», – сказал он.
На вопрос «Есть ли шанс, что выводом будет не рекомендовать пускать по мосту фуры?» собеседник издания ответил «Посмотрим».
От ответа на вопрос есть ли в комиссии люди, ангажированные «паромными баронами» он уклонился.
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