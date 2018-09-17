Комиссия из специалистов детально обследует Крымский мост и даст оценку

Комиссия из специалистов различных областей, имеющих отношение к эксплуатации мостовых конструкций, даст оценку стройке века, что в дальнейшем позволит запустить по мосту фуры, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» один из будущих членов комиссии, в их задачу входит детальное и объективное обследование объекта. «Если оценка комиссии будет удовлетворительной, то паромная переправа перестанет существовать», – сказал он.

На вопрос «Есть ли шанс, что выводом будет не рекомендовать пускать по мосту фуры?» собеседник издания ответил «Посмотрим».

От ответа на вопрос есть ли в комиссии люди, ангажированные «паромными баронами» он уклонился.