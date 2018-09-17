Опубликовано видео ДТП, в котором погиб оперный певец Михаил Луконин

Опубликовано видео ДТП, в котором 16 сентября на Псковском шоссе погиб известный оперный певец Михаил Луконин. "Мистеру романса" было 59 лет. О гибели Михаила Луконина написал в Facebook руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов. Из родных у него осталась только дочь Полина.

Страшная авария произошла на трассе Псков - Санкт-Петербург. Грузовой автомобиль на полном ходу врезался в несколько автомобилей, которые стояли на светофоре. Вероятно, машина артиста приняла основной удар на себя. Михаил Луконин был обладателем уникального баритона. Он сочинял песни к знаменательным датам, событиям, связанным с историей северной столицы, - сообщает РИА Новости. В репертуаре драматического артиста Михаила Луконина было около 800 произведений на восьми языках, а музыкальный диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" номинирован на премию Грэмми.