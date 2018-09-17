В ЛНР нашли диверсанта с заданием покушения на власти

Луганская контрразведка сообщила о срыве планов СБУ покушения на одного из градоначальников Луганской народной республики.

Служба безопасности Украины готовила покушение на главу администрации города Стаханов. Об этом сотрудникам луганского МГБ рассказал житель республики Василий Хилюк. Он инициативно явился с повинной в ведомство и заявил о том, что его завербовало СБУ.

Вербовка произошла при переходе через пункт пропуска «Майорск». Спецслужбы пригрозили Василию Хилюку расправой над его родственниками (они проживают на подконтрольной Украине территории) и предложили сотрудничество. Луганчанин вынужден был согласиться на внештатную работу, о чем дал письменную подписку.

Украинские спецслужбы дали Василию Хилюку позывной «Брянка» и дали ему задание узнать максимум информации про главу администрации луганского города Стаханов. От информатора требовалось выяснить марку, цвет и номер автомобиля, на котором ездит градоначальник. «Брянка» должен был выяснить по каким маршрутам тот ездит. Еще одним заданием стало подружиться с кем-нибудь из сотрудников стахановского МГБ.

Несостоявшегося агента луганские контрразведчики взяли в разработку. Это позволило им выйти на связь с кураторами «Брянки» и выяснить суть задания. Украинские спецслужбы признались, что целью был теракт с убийством главы администрации города Стаханов.







