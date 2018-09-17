Песков прокомментировал ход выборов губернатора Приморского края

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти наблюдают за ходом выборов губернатора Приморского края. В минувшие выходные в Приморье проходил второй тур выборов главы региона. За пост губернатора боролись кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и от "Единой России" Андрей Тарасенко.

После обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей, но при обработке 99,03% бюллетеней единоросс Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента на 0,5%, набрав 49,02%.

Коммунист Ищенко объявил бессрочную голодовку. Он заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме, - сообщает РИА Новости.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.

В Общественной палате края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.

"Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.