Песков прокомментировал ход выборов губернатора Приморского края
17 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти наблюдают за ходом выборов губернатора Приморского края. В минувшие выходные в Приморье проходил второй тур выборов главы региона. За пост губернатора боролись кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и от "Единой России" Андрей Тарасенко.
После обработки 95,10% бюллетеней во втором туре выборов Андрей Ищенко получал 51,61% голосов избирателей, но при обработке 99,03% бюллетеней единоросс Андрей Тарасенко обогнал своего конкурента на 0,5%, набрав 49,02%.
Коммунист Ищенко объявил бессрочную голодовку. Он заявил о фальсификации бюллетеней во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме, - сообщает РИА Новости.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.
В Общественной палате края отметили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.
"Главное — это ЦИК, все заявления сделаны. Мы также наблюдаем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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