В понедельник, 17 сентября, завершились учебные маневры "Восток-2018". Войска, которые принимали участие в учениях на Дальнем Востоке, в настоящий момент возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что, в частности, домой отправились военнослужащие Народно-освободительной армии Китая, которые принимали участие в одном из этапов маневров на полигоне Цугол, передает РИА "Новости".

Отметим, что учения "Восток-2018" стали самыми масштабными в России за последние 37 лет. В них участвовали около 300 тысяч военных, а также десятки тысяч единиц военной техники. К тренировкам российских военных в один из дней присоединились подразделения из Монголии и Китая.